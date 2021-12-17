الانتهاء من تأهيل وترميم 36 مدرسة في محافظة درعا

درعا- دعاء الرفاعي

لم تتوقف أعمال ترميم المدارس في محافظة درعا وتأهيلها لتكون ملائمة لحسن سير العملية التربوية، ولاسيما أن الكثير منها تعرّض خلال سنوات الأزمة لأضرار مختلفة ومتفاوتة منها التدمير الكامل ومنها الجزئي.

وأوضح رئيس دائرة الأبنية المدرسية في مديرية تربية درعا راضي الوني أن أعمال الصيانة والترميم للمدارس تجري حسب الخطة الموضوعة لها بعد التحرير وفي كل مناطق المحافظة، مبيناً أنه تمّ مؤخراً الانتهاء من أعمال الترميم الكامل لـ36 مدرسة وضعت في الخدمة مباشرة، وهي موزعة في مناطق الشيخ مسكين وعتمان وخربة غزالة وبصر الحرير والكرك الشرقي ودرعا البلد، إذ شملت الأعمال الدهان وتركيب أبواب جديدة، وإصلاح النوافذ وبعض الأجزاء المتضررة والمدمرة بشكل كبير من أبنية تلك المدارس، إضافة لإصلاح دورات المياه والباحات وغيرها من الأعمال الضرورية لزوم جاهزية البناء المدرسي للعملية التربوية.

وأضاف الوني أنه تمّ خلال الشهر الجاري استلام 15 مدرسة تمّ ترميمها من قبل المديرية بالتعاون مع عدة منظمات دولية، وحسب الوني فإن محافظة درعا تضمّ 956 بناءً مدرسياً، كان عدد الأبنية المدمرة منها خلال العام الماضي 200 مدرسة، وتناقص العدد هذا العام إلى 161 مدرسة مدمرة سيتمّ العمل على إعادة تأهيلها خلال الأعوام القادمة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد تحرير محافظة درعا من رجس الإرهاب التحق آلاف الطلاب في المحافظة بمدارسهم، في ظروف مغايرة شهدتها المحافظة منذ إعلان تحرير المدينة وسيطرة وحدات الجيش على كامل تراب المحافظة، والذي أدى إلى تزايد ملحوظ في أعداد الطلاب المقبلين على ارتياد المدارس، بعد انقطاع طويل دام لسنوات، وتعدّ المدرسة المهنية في مدينة داعل خير مثال على استقبال المئات من طلاب الأرياف المجاورة واستقطابهم بعد الانتهاء من تأهيل مدرستهم، واستمرار تأهيل الجانب العملي فيها.