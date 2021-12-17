الخارجية الروسية: شائعات بيع موسكو أسلحة لحركة طالبان (هراء)

أكد المبعوث الروسي إلى أفغانستان مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف اليوم أن موسكو لا تنوي بيع الأسلحة لحركة طالبان الافغانية وكل ما يشاع بهذا الشأن هو “هراء”.

وقال كابولوف لوكالة سبوتنيك تعليقاً على أنباء حول تزويد طالبان بالسلاح: “طالبان لا تحتاج لأي أسلحة.. لديهم ما يكفي منها فقد ترك الأمريكيون الكثير من الأسلحة هناك تكفي لدولتين”.

وأضاف كابولوف: “علينا أن نفكر أنه بسبب نقص المال قد تقوم طالبان ببيع هذه الأسلحة وخاصة المنظومات المحمولة المضادة للطائرات والتي لا بد أن الأمريكيين تخلوا عنها عندما فروا من المنطقة وقد تقع هذه الأسلحة بيد المجموعات الإرهابية”.

وتركت القوات الأمريكية المنسحبة من أفغانستان ما قيمته 85 مليار دولار من المعدات والأسلحة تتضمن 22 ألف سيارة مدرعة و358 ألف بندقية آلية و176 قطعة مدفعية و8 آلاف سيارة شحن وعددا كبيرا من طائرات النقل وأكثر من مئة مروحية.