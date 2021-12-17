الدوريات الأوروبية.. توتنهام يستضيف ليفربول وميلان يصطدم بنابولي

تستعد الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى لختام مرحلة الذهاب، وفيها تسعى الفرق لتقديم أفضل ما لديها للخروج بترتيب جيد، باستثناء الدوري الإنكليزي الذي لا يعرف راحة ويستمرّ بالتقليد السنوي بمباريات ما يعرف بالبوكسينغ داي، ولكن هذه المرة قد نشهد تأجيلاً لعدّة مباريات في الدوري الممتاز كما حدث في الجولة السابقة نتيجة انتشار فيروس كورونا بشكل كبير بين فرق البريميير ليغ.

وبالعودة إلى مباريات هذا الأسبوع، نبدأ بأقوى مواجهات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي، بين ليفربول صاحب المركز الثاني وتوتنهام صاحب المركز السابع، وسيحاول الليفر حصد نقاط المباراة كاملة لتقليص الفارق مع المتصدّر مانشستر سيتي ودخول البوكسينغ داي بأفضل طريقة.

وفي إيطاليا، تشهد الجولة الثامنة عشرة من الكالتشيو مباراتين من العيار الثقيل، الأولى بين ميلان صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة ونابولي الرابع 36 نقطة، ويطمح ميلان بمواصلة مشواره نحو لقب الكالتشيو، فيما يسعى نابولي لخطف أحد المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي المباراة الثانية، يلتقي فريق روما السادس نظيره فريق أتلانتا الثالث، في مباراة قوية ومثيرة، ويستضيف ملعب غيويس الملعب الثاني لأتلانتا المباراة، ويسعى فريق روما إلى أن يحقق الفوز في هذه المباراة المهمة، وأن يواصل تحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية التي تساعده في الحفاظ على أحد المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، فيما يطمح أتلانتا إلى البقاء ضمن الفرق المرشحة للقب.

إسبانياً، يواجه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع منافسه إشبيلية وصيف الترتيب، في أبرز مواجهات الجولة الثامنة عشرة من الليغا، وستحاول كتيبة سيميوني استعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة من المتصدّر ريال مدريد بهدفين نظيفين، فيما يدخل الفريق الأندلسي بمعنويات قوية بعد فوزه في الجولة الماضية على أتلتيك بلباو بهدف نظيف وتأهله في الكأس المحلية للدور الثالث بعد فوزه على فريق أندراتكس بضربات الجزاء نتيجة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لهدف.

الجدول الكامل

الدوري الإنكليزي الجولة (18)

مباريات الغد: مانشستر يونايتد– برايتون 2.30 عصراً، أستون فيلا– بيرنلي، ساوثامبتون– برينتفورد، واتفورد- كريستال بالاس، وست هام- نوريتش سيتي، 5 مساءً، ليدز يونايتد– أرسنال 7.30 مساءً.

مباريات الأحد: إيفرتون- ليستر سيتي 2 عصراً، ولفرهامبتون– تشيلسي 4 عصراً، نيوكاسل- مانشستر سيتي 4.15 عصراً، توتنهام– ليفربول 6.30 مساءً.

الدوري الإيطالي الجولة (18)

مباريات اليوم: لاتسيو– جنوى 7.30 مساءً، ساليرنيتانا– إنتر 9.45 مساءً.

مباريات الغد: أتالانتا– روما 4 عصراً، بولونيا– يوفنتوس 7 مساءً، كالياري– أودينيزي 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: فيورنتينا– ساسوولو 1.30 ظهراً، سبيزيا– إمبولي 4 عصراً، سامبدوريا– فينيتسيا، تورينو– هيلاس، 7.30 مساءً، ميلان– نابولي 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني الجولة (18)

مباريات اليوم: سيلتا فيغو– إسبانيول 10 مساءً.

مباريات الغد: رايو فاييكانو- ديبورتيفو ألافيس 3 عصراً، ريال سوسيداد– فياريال 5.15 مساءً، برشلونة– إلتشي 7.30 مساءً، إشبيلية- أتلتيكو مدريد 10 مساءً.

مباريات الأحد: غرناطة– مايوركا 3 عصراً، أتلتيك بلباو- ريال بيتيس 5.15 مساءً، خيتافي– أوساسونا 7.30 مساءً، ريال مدريد– قادش 10 مساءً.

مباريات الاثنين: ليفانتي– فالنسيا 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– واجه فريق ليفربول منافسه توتنهام 57 مرة في مسابقة الدوري بمسمّاه الجديد، فاز ليفربول في 27 مباراة، وخسر في 15، وتعادل الفريقان في 15 مواجهة، ونجح ليفربول في هز شباك توتنهام 97 مرة، بينما سجل الفريق اللندني 65 هدفاً في مرمى الريدز.

– استطاع توتنهام الفوز في 6 مباريات من إجمالي 10 على أرضه، بينما تلقى 3 هزائم وتعادلاً وحيداً، إلا أن آخر مباراتين قد خسرهما وكانتا ضد مانشستر سيتي في 2018 وليفربول في أيلول 2018.

– التقى ميلان ونابولي في 144 مباراة، نجج الروسونيري في تحقيق الانتصار في 54 مناسبة، فيما خسروا في 42 مواجهة، وحسم التعادل نتيجة 47 لقاء.

– تواجه روما وأتلانتا في 117 مباراة في الدوري الإيطالي، فاز روما في 52 مباراة، بينما حسم فريق أتلانتا لمصلحته 28 مباراة، وخيّم التعادل بينهما على 37 مباراة، سجل فريق روما في شباك فريق أتلانتا 176 هدفاً، بينما سجل فريق أتلانتا في شباك فريق روما 136 هدفاً.

– التقى أتلتيكو مدريد واشبيلية في 163 مباراة بشكل عام في جميع المسابقات، فاز الأتليتي في 62 مباراة، وتعادل الفريقان في 52 لقاء، وخسر 49 مباراة.