نتائج طبيعية في الجولة الثامنة للدوري الممتاز…وخسارة جديدة للوحدة

واصل فريق تشرين صدارته للدوري الممتاز بكرة القدم بفوزه على مضيفه الطليعة بثلاثة أهداف لواحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة التي أقيمت خمس من مبارياتها ظهر اليوم.

فعلى أرضية الملعب البلدي في حماة استطاع تشرين العودة بنقاط المباراة بثلاثة أهداف سجلها علي بشماني وأحمد الدالي ومحمد كامل كواية، فيما اكتفى الطليعة بهدف المخضرم رجا رافع، وحقق الوثبة فوزا هاما على ضيفه النواعير بهدفين نظيفين سجلهما عبد الرزاق البستاني في المباراة التي استضافها ملعب الباسل في حمص.

وعاد الجيش إلى سكة الانتصارات بتغلبه على مضيفه عفرين بأربعة أهداف لواحد في لقاء جرى على ملعب الحمدانية في حلب، سجل للجيش محمد الواكد “ثلاثية” وأحمد الخصي فيما سجل أحمد حمو هدف عفرين، وفي لقاء ملعب الجلاء بدمشق فرض حرجلة التعادل السلبي على ضيفه الكرامة.

كما حسم الاتحاد القمة الجماهيرية التي جمعته بالوحدة لمصلحته بهدفين لواحد في المباراة التي أقيمت على ملعب تشرين في دمشق، وعلى الرغم من المستوى الفني الضعيف إلا أن الإثارة كانت حاضرة في اللقاء الذي سجل فيه للاتحاد علي خليل وفواز بوادقجي فيما اكتفى البرتقالي بهدف أنس بلحوس.

وبعيدا عن نتيجة المباراة إلا أن ما قام البعض من جمهور الوحدة من شتم وشغب عكر الأجواء وخاصة أن هذه الحادثة ليست الأولى، والأمل أن يؤدي تعيين إدارة جديدة للنادي لتهدئة النفوس وإعادة الأمور إلى نصابها فنيا وإداريا.

بهذه النتائج بات الترتيب العام كالآتي بانتظار نتيجة مباراة جبلة والفتوة التي ستقام غدا علما أن لقاء حطين والشرطة تأجل حتى إشعار آخر:

1- تشرين 20 نقطة 2- الوثبة 16 نقطة 3- الجيش 14 نقطة 4- الوحدة 13 نقطة 5- الكرامة 12 نقطة 6- جبلة 11نقطة 7- الاتحاد 10 نقاط 8- حرجلة 9نقاط 9- الطليعة 9نقاط 10- الفتوة 8نقاط 11- حطين 7نقاط 12 – الشرطة 6نقاط 13- النواعير 6 نقاط 14 – عفرين نقطتان.

البعث