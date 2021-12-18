أطول قمر مكتمل لعام 2021

سيظهر القمر البارد لشهر كانون الأول وهو أطول قمر مكتمل في السنة، الليلة (السبت 18 كانون الأول)، ما يجعله آخر قمر مكتمل قبل الانقلاب الشتوي في نصف الكرة الشمالي، كما ذكرت دورية “ساينس ألرت”.

وعلى الرغم من أن القمر لن يكتمل رسمياً حتى اليوم، إلا أنه سيبدو مكتملاً لمدة ثلاثة أيام، حتى صباح الاثنين (20 كانون الأول)، ما يجعل هذا “نهاية أسبوع اكتمال القمر”، وفقاً لوكالة ناسا.

ويعد الانقلاب الشتوي أقصر فترة تعرّض لضوء الشمس في أي يوم في السنة، وأفادت ناسا أن الانقلاب الشتوي، في الواقع، هو ما يجعل القمر البارد أطول قمر مكتمل في العام، ليطلق عليه اسم قمر الليل الطويل.