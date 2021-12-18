الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري من منطقة الجزيرة

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الصهاريج المحملة بالنفط السوري الذي سرقته من الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وذكرت مصادر محلية من منطقة رميلان أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلاً مؤلفاً من 90 صهريجا معبأة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وتوجهت به إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وينشر الاحتلال الأمريكي قواته في مناطق آبار النفط في الجزيرة السورية لسرقته إلى جانب نهبه المحاصيل الرئيسية لتمويل ميليشيا “قسد” المرتبطة به والتنظيمات الإرهابية التابعة له من جهة وحرمان الشعب السوري من ثرواته من جهة ثانية وذلك بالتزامن مع مواصلة حصاره الجائر الذي يفرضه مع حلفائه وأدواته في المنطقة على سورية.

في الأثناء داهمت ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي عدة منازل في بلدة أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي بمساندة حوامات الاحتلال وخطفت عدداً من أهالي البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) حاصرت بلدة أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي بمساندة مروحيات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي وداهمت منازل المواطنين واختطفت عدداً منهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وتواصل ميليشيا (قسد) مدعومة من الاحتلال الأمريكي اقتحام القرى والبلدات في مناطق انتشارها بأرياف دير الزور والرقة والحسكة والاعتداء على المدنيين واختطاف المئات من الشباب واقتيادهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً للقتال في صفوفها