باع أطفاله بـ 28 ألف دولار

عاقبت محكمة صينية رجلاً بالسجن 10 سنوات بعدما أقدم على ارتكاب جريمة بشعة، ببيعه أطفاله الخمسة بحوالي 28 ألف دولار أمريكي، اعترف خلالها أنه أنجبهم للتجارة بهم، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.

وبحسب ما نشره موقع “ويبو الصيني” وقعت الحادثة في مقاطعة يو الواقعة شمال غربي البلاد، حيث باع رجل يدعى يانج، 5 من أطفاله مقابل 180 ألف يوان صيني، أي ما يعادل 28 ألف دولا أمريكي وفقاً لوثيقة صادرة عن محكمة مقاطعة يو.

وخلصت تحقيقات المحكمة إلى أن الرجل وزوجته، أنجبا أطفالاً بهدف بيعهم لمن يرغب في شرائهم، وقالت المحكمة إن المتهم باع الأطفال الخمسة – ولدان وثلاث بنات – بين عامي 2012 و2020، بمبالغ تراوحت بين 3141 دولاراً إلى 12566 دولاراً.

ومن بين الأطفال الخمسة، تم بيع أربعة – ثلاث بنات وولد – إلى وسيط تلقى 565 دولاراً لتسهيل البيع، وأوضحت المحكمة أن الزوجين قاما ببيع أحد الأطفال لامرأة فور ولادته.

وقالت المحكمة في قرارها: “إن الأطفال الذين كان ينبغي الاعتناء بهم، والسماح لهم بالنمو في بيئة محبة يتم استغلالهم، ومعاملتهم كسلع من آبائهم، ونظر إليهم المتاجرون الجشعون كأدوات لكسب المال، خان يانج أطفاله، وعوقب سلوكه غير الأخلاقي إلى أقصى حد يسمح به القانون”، وأضافت: “بيع الأطفال من أولياء أمورهم لا ينتهك حقوق القاصرين فحسب، بل إنه يدعم أيضاً وجود وتوسيع التجارة غير المشروعة”، وعاقبت المحكمة الوسيط المشترك في الواقعة بالسجن 7 سنوات.

وشاعت جريمة الاتجار بالأطفال في الصين في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي على الرغم من القوانين الرادعة والعقوبات المشددة.