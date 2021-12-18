قريتا شبكي وسعنا أزمة نقل سببها قلة السكان

السويداء_ريم الفارس

يعاني أهالي قريتي شبكي وسعنا في الريف الشرقي في محافظة السويداء من أزمة نقل حيث يعمل على خط القرتين سرفيس واحد فقط خلال اليوم ،بنقلة صباحية تبدأ عند الساعة السادسة والنصف كآخر موعد للانطلاق لمدينة السويداء، وبنقلة واحدة تعود عند الثانية والنصف ظهراً مما يجعل الأهالي في كثير من الاحيان يأخذون سرفيس أو تكسي طلب بتعرفة عالية جداً.

سائق السرفيس الوحيد اعتبر أن هذه المشكلة قديمة وبحاجة لحل خصوصاً مع قدوم فصل الشتاء ووجود طلاب جامعات وعدد من الاهالي الذين في كثير من الاحيان لا يجيدون وسيلة نقل للعودة لبيوتهم فهو وحده من قبل بالعمل على هذا الخط الذي يحتاج لاكثر من وسيلة نقل لتأمين الركاب يومياً.

رئيس بلدية بوسان قصي الشاعر أوضح أنه لا يوجد سيارات مسُجلة على هذا الخط فالجميع رافض أن يعمل على خط سعنا_شبكي بحجة عدم وجود ركاب على هذا الخط ، مع العلم أن المجلس البلدي حاول مراراً في وضع حل لهذه المشكلة القديمة الحديثة مثل تسيير سرافيس من ناحية المشنف لكن هذه السرافيس تحتاج لزياده مخصصات مادة المازوت على البطاقة لتستطيع تأمين ركاب هذه القرى.

وأوضح رئيس البلدية أنه تم التواصل مع باص النقل الداخلي الذي يعمل في قرية ساله كخط واحد سالة_ بوسان _سعنا_شبكي لكنه رفض هو الٱخر العمل . داعيا إلى تدخل المحافظة وفرز باص نقل داخلي يعمل من سالة منتهياً بقرية شبكي.

عضو المكتب التنفيذي المختص تيسير نعيم عزا عزوف السائقين عن العمل إلى العدد القليل لسكان القريتين وعدم وجود حركة دائمة تحقق انسيابية النقل

وبين نعيم أن لجنة السير الفرعية بالمنطقة تقوم بدراسة المشكلة لايجاد الحل المناسب وذلك بنقل إلى أقرب ناحية ومنها يتم الانتقال إلى المدينة .