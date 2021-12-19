الاحتلال يغلق سبسطية ويشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مداخل بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأوضح رئيس بلدية سبسطية محمد عازم أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة بالمكعبات الإسمنتية وأعاقت حركة تنقل المواطنين من وإلى البلدة.

إلى ذلك، جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى.

وذكرت (وفا) أن 70 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.

وفي الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سبعة فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السيلة الحارثية ومخيم جنين غرب المدينة واعتقلت سبعة فلسطينيين.

كذلك اقتحم مستوطنون إسرائيليون بلدة رامين شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكر مصدر إعلامي أن مستوطنين اقتحموا البلدة واعتدوا على منازل الفلسطينيين ما أدّى إلى إلحاق أضرار مادية بعدد منها.

واقتحم مستوطنون أمس منطقة وادي القلط جنوب أريحا بالضفة الغربية واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين.

جاء ذلك بينما أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين واعتقل ستة آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مجمع المدارس غرب البلدة وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاه الطلبة الفلسطينيين، ما أدّى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، كما قامت باعتقال ستة طلاب.

وتطالب الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باستمرار بوقف اعتداءات الاحتلال على المؤسسات التعليمية، مشدّدة على أن هذه الجرائم لن تكسر إرادة الفلسطينيين بل ستزيدهم إصراراً وتمسّكاً برسالة العلم والتعلم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين اثنين في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وذلك أثناء اقتحامها عدة أحياء في البلدة.

وفي إطار سياسة التهجير التي ينتهجها بحق الفلسطينيين، استولى الاحتلال الإسرائيلي على مساحات من أراضي الفلسطينيين في منطقة خلة حسان غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن الأراضي في سلفيت يوسف أبو صفية، أن قوات الاحتلال استولت على أكثر من 20 دونماً من أراضي المنطقة لتوسيع عمليات الاستيطان.

وبيّن أبو صفية أن أراضي منطقة خلة حسان التي تقدّر مساحتها بأكثر من 4 آلاف دونم مهدّدة باستيلاء الاحتلال عليها، حيث تمنع قواته المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، كما أقام المستوطنون بؤرة استيطانية على مساحة تقدّر بأكثر من ألف دونم يحاولون توسيعها باستمرار.

وطالب أبو صفية المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتطالب بوقفه.

في غضون ذلك، جدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق رفح جنوب القطاع ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم.

وفيما يخص قضية الأسرى، يواصل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى وسط تدهور شديد في وضعه الصحي.