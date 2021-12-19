الفصائل الشعبية تستهدف بعبوة ناسفة سيارة لميليشيا (قسد) في الحسكة

الحسكة- إسماعيل مطر:

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في حي غويران بمدينة الحسكة.

واستهدفت الفصائل الشعبية بعبوة ناسفة سيارة لمسلحي ميليشيا “قسد” من نوع “فان” أثناء مرورها على الطريق العام بحي غويران بمحيط دوار الباسل بمدينة الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” استقدمت تعزيزات من مسلحيها وفرضت طوقاً أمنياً حول المكان ولم يتسنَ التأكد من وقوع إصابات في صفوف الميليشيا.

في الأثناء أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بمواد ومعدات لوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي لدعم قواتها المتواجدة في قواعدها العسكرية غير الشرعية بريف الحسكة.

ونقلت مصادر محلية من ريف اليعربية أن رتلاً مؤلفاً من 27 آلية منها شاحنات محملة بحاويات مغلقة ومغطاة وبرادات وعدد من الصهاريج دخل عبر معبر الوليد غير الشرعي قادماً من شمال العراق وتوجه بحماية سيارات تقل مسلحين من ميليشيا (قسد) إلى قواعدها غير الشرعية في ريف الحسكة.

وفي إطار دعمها لقواعدها وسرقة مقدرات البلاد من ثروات باطنية ومحاصيل زراعية رئيسية كالقمح والقطن أخرجت قوات الاحتلال الامريكي أمس رتلاً من 90 صهريجاً محملة بالنفط السوري المسروق من آبار تسيطر عيها بالتعاون مع ميليشيا (قسد) باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.