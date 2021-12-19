جلستا مباحثات بين “البعث” وحزبي “روسيا الموحّدة” و”الحركة المجتمعية في جمهورية دانيتسك الشعبية”

دمشق – البعث

عقدت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، برئاسة الرفيق هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب، ووفد حزب روسيا الموحّدة برئاسة الرفيق ديمتري سابلن عضو مجلس الدوما، نائب رئيس لجنة الدفاع، جلسة مباحثات مشتركة اليوم وذلك في مبنى القيادة المركزية بدمشق.

وأكد الرفيق الهلال أن علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين والشعبين باتت أنموذجاً يحتذى، وقد وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ولا سيما خلال السنوات الماضية، مذكراً بأن سورية وروسيا شريكتان في تحقيق الانتصارات على الإرهاب، كما ستكونان شريكتين في إعادة إعمار ما دمّره الإرهاب، خدمة لمصلحة الشعبين الصديقين،

وأشار الهلال إلى أن حملة التضليل والأكاذيب التي تشنّ من دول العدوان والتآمر نفسها ضد سورية وروسيا تُثبت مرة أخرى أن البلدين يخوضان معركة واحدة من أجل حماية قواعد القانون الدولي، القائمة على احترام سيادة الدول وقرارها الوطني وإرادة شعوبها، على النقيض من دول الغرب الأطلسي الساعية إلى الهيمنة والاحتلال واستنزاف وسرقة موارد وثروات الشعوب.

وتم خلال اللقاء بحث توطيد أواصر التعاون بين الحزبين في مختلف المجالات، وجرى تبادل المعلومات حول آخر التطورات في كلا البلدين.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون المتنامي بين الحزبين الصديقين في المجالات كافة، وأكدا أهمية المضي قدماً في تطوير هذا التعاون بما يخدم الحزبين والشعبين بقيادة القائدين الكبيرين السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس فلاديمير بوتين، وبما يسهم في تعزيز الحركة العالمية المناهضة للهيمنة والإرهاب والعنصرية، والمدافعة عن مبادئ القانون الدولي وحق الدول في الاستقلال الناجز، وحق الشعوب في امتلاك خياراتها الحرة وقرارها الوطني المستقل.

حضر اللقاء الرفيقان مهدي دخل الله وياسر الشوفي عضوا القيادة المركزية، وباسم سودان عضو مجلس الشعب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الروسية، ومن جانب حزب روسيا الموحدة أعضاء مجلس الدوما شولبان كارا أول نائب رئيس مجلس الدوما، وسيرغي غافريلوف، ونيكولاي فالوييف، وألكسندر يوشينكو، وألكسندر برودواي، وغيورغي كارلوف، ووفد حزب الحركة المجتمعية في جمهورية دانيتسك برئاسة غينادي ليبيد النائب الأول لرئيس ديوان الرئاسة وألكسي موراتوف رئيس اللجنة التنفيذية المركزية للحزب.

اتفاق تعاون مع الحركة المجتمعية في جمهورية دانيتسك

كما عُقدت جلسة مباحثات بين قيادة الحزب برئاسة الرفيق الهلال ووفد الحركة المجتمعية في جمهورية دانيتسك الشعبية برئاسة موراتوف.

وأكد الرفيق الهلال أهمية تطوير التعاون والتنسيق بين الحزبين، وترجمة الجهود التي يبذلها الجانبان على أرض الواقع، وذلك من خلال إيجاد وتوسيع القواسم المشتركة، والعمل على تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، معرباً عن ارتياحه وأعضاء القيادة لعقد هذا اللقاء وهذه الزيارة لمقر قيادة الحزب.

بدوره أعرب موراتوف عن سعادته بزيارة مقر القيادة، وبالتطوّر الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وبين الحزبين بشكل خاص، مشيراً إلى الرغبة بتبادل الخبرات والزيارات، والاستفادة من تجربة حزب البعث السياسية والتنظيمية والمجتمعية في الدولة والمجتمع.

وفي ختام المباحثات وقع الهلال وموراتوف اتفاق تعاون بين الحزبين يشمل عدداً من المجالات، ويسهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء الرفيقان دخل الله والشوفي عضوا القيادة المركزية.