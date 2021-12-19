مركز التسوية في الميادين يواصل تسوية أوضاع المطلوبين

شهد مركز الميادين إقبالاً كبيراً من الراغبين بالانضمام إلى التسوية الخاصة بأبناء دير الزور للعودة إلى ممارسة حياتهم بشكل اعتيادي.

وفي تصريحات أشار عبد الهادي الجليل ممن سووا أوضاعهم اليوم إلى أن الإجراءات تمت بكل سهولة ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق وأنه سيلتحق بصفوف الجيش العربي السوري بعد أن كان متخلفاً عن الخدمة الإلزامية في حين عبر حافظ فرحان البشير عن سعادته بعد تسوية وضعه ليعود إلى قريته ويمارس حياته الطبيعية.

من جانبه نوه بهاء اليونس بهذه التسوية التي تحمل في طياتها العفو والصفح الذي عهده أبناء الوطن من قيادتهم.

كما بين عرفان الزلف أنه أمضى أكثر من 10 سنوات بعيداً عن أهله وعائلته وجاءت هذه التسوية لتعيده إلى حضن وطنه في حين دعا تحسين المحمد كل أبناء الجزيرة السورية للاستفادة من هذا العفو والانضمام إلى التسوية التي اعتبرها غير مسبوقة وفرصة لا تعوض للعودة إلى المنزل والأرض.

وتتواصل خلال الأيام القادمة عملية التسوية في مركز الميادين لإتاحة الفرصة أمام جميع الراغبين للانضمام إلى هذه التسوية والعودة لحياتهم الطبيعية.