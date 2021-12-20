استنفار كامل لمواجهة العاصفة في اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

استنفرت ورشات الصيانة والخدمات بكامل طواقمها في محافظة اللاذقية للتصدي لآثار العاصفة المطرية الهوجاء التي تسبّبت بأضرار زراعية واختناقات حادة في تصريف المياه التي غمرت الشوارع وعطّلت حركة السير، كما ألحقت أضراراً بالشبكة الكهربائية وأدّت إلى انهيارات وانزلاقات ترابية، حيث سارعت طواقم عمال الصيانة والطوارئ في مجالس المدن وشركة الصرف الصحي والدفاع المدني وفوج الإطفاء للاستجابة للحالات الطارئة وتسليك المجاري المائية وتصريف المياه، في وقت نفّذت فيه ورشات شركة الكهرباء أعمال إصلاح الأعطال على الشبكة الكهربائية.

وتتابع ورشات مديرية النظافة أعمالها لمعالجة الاختناقات والأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وما يرافقها من رياح شديدة، حيث تعمل ورشات من المديرية في الطريق البحري بحي الرمل الجنوبي لرفع أكوام الحجارة والصخور عن الطريق، التي دفعتها الأمواج العاتية من شاطئ البحر وتسبّبت بإغلاق الطريق بشكل مؤقت لحين استكمال الأعمال.