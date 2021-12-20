الاحتلال يقتحم بلدات في الضفة والقدس ويعتقل العشرات من الفلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم تسعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات قطنة وأبو ديس في القدس المحتلة وكفل حارس في سلفيت وبير زيت والمغير في رام الله وبيت أمّر في الخليل واعتقلت تسعة فلسطينيين.

من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون إسرائيليون قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا الجهة الغربية من القرية واعتدوا على منازل وممتلكات الفلسطينيين ما أدّى إلى إلحاق أضرار مادية بعدد منها.

إلى ذلك، اقتحمت أكثر من 20 آلية لقوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، في الضفة الغربية المحتلة برفقة جرافات عسكرية توجّهت نحو منازل منفذي عملية حوميش، بينما تصدّى الأهالي لاعتداءاتها.

وأشار مصدر إعلامي إلى أنّ قوات الاحتلال أخذت قياسات منزل ذوي الأسيرين غيث وعمر، ومنزل خالهما الأسير محمد يوسف جرادات، إضافة إلى منزلين آخرين.

وتحدّثت وسائل إعلام اسرائيلية، عن إطلاق نار ورشق كثيف بالحجارة باتجاه قوات جيش الاحتلال التي كانت تقوم بمسح هندسي لمنازل منفذي عملية “حوميش” قبل أيام قرب نابلس تمهيداً لهدمها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين غيث وعمر وخالهما محمد، إضافة إلى 3 آخرين من البلدة.

وتزعم سلطات الاحتلال أنّ الشقيقين غيث وعمر نفذا عملية قتل مستوطن قرب مستوطنة حوميش “المخلاة” جنوب جنين قبل عدة أيام.

ونشرت مواقع فلسطينية وناشطون مقاطع فيديو وصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وصور الأشقاء الذين اعتقلتهم.

كذلك داهمت قوات كبيرة من الاحتلال منزل المواطن أحمد محمد ياسين جرادات، والد الأسيرين غيث وعمر، بعد أن نشرت القنّاصة على أسطح المنازل.

من جهتها، كشفت “القناة 11” العبرية أنّ جيش الاحتلال أعطى تعليمات لجنوده بفتح النار تجاه ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة حتى خلال فرارهم.

وذكر موقع فلسطيني أنّ الإعلام الإسرائيلي نشر صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت من داخل غرفة عمليات جهاز “الشاباك” خلال متابعته لعملية اقتحام بلدة السيلة.

جاء ذلك بينما جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.

في غضون ذلك، أعلنت ثلاث أسيرات فلسطينيات اليوم إضرابهن عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن نادي الأسير الفلسطيني قوله في بيان اليوم: إن الأسيرات مرح باكير وشروق دويات ومنى قعدان بدأن إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ممارسات الاحتلال التعسفية.

ولفت البيان إلى أن الاحتلال قام منذ أيام باحتجاز الأسيرات الثلاث في زنازين انفرادية في معتقل الدامون ومنع عنهن الزيارة.

وبذلك يرتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال إلى أربعة أقدمهم الأسير هشام أبو هواش المضرب منذ 126 وسط تدهور شديد في وضعه الصحي يهدّد حياته وسط تواصل تعنّت سلطات الاحتلال بممارساتها التعسفية ورفضها الإفراج عنه.

وفي قطاع غزة المحاصر، توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في أراضي الفلسطينيين جنوب القطاع.

وذكرت وكالة معا أن عدداً من آليات الاحتلال توغّل في أراضي الفلسطينيين الزراعية شرق خان يونس جنوب القطاع وجرّف مساحاتٍ منها.

واعتدت قوات الاحتلال أمس على المزارعين الفلسطينيين شرق رفح جنوب القطاع وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاههم ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم.

كذلك ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابين فلسطينيين على الأطراف الشمالية للقطاع.