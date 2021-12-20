المنضمون لعملية التسوية في مركز الميادين ينوهون بسهولة الإجراءات

تواصلت اليوم في مركز التسوية بمدينة الميادين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة والتي تشمل المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

ونوه عدد من الذين تمت تسوية أوضاعهم بالإجراءات الميسرة في المركز حيث أوضح محمد النواب أنه متخلف عن خدمة العلم وجاء إلى المركز بناء على دعوة شيوخ ووجهاء المنطقة وقام بتسوية وضعه تمهيداً للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري.

كما أوضح ساهر الحمدي الذي جاء من منطقة الجزيرة السورية وقام بتسوية وضعه أنه تواصل مع عدد من اقاربه الذين سبقوه بإجراء التسوية وأكدوا له أن الإجراءات سهلة للغاية وهذا ما شجعه على القدوم وإجراء التسوية التي وجدها بالفعل كما وصفوها له.

وأجرى يحيى الموسى تسوية لوضعه كونه يعتبر فاراً من الخدمة الإلزامية وفق حديثه لـ سانا مبيناً أنه سيلتحق بعد أيام لاستكمال خدمته الإلزامية بينما أشار فيصل الفهد إلى أنه أجرى تسوية لوضعه الأمني وأن إجراءات التسوية جرت بسهولة ويسر ما سيمكنه من العودة إلى قريته وزراعة أرضه بعد أن أمضى عدة سنوات في مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” وفق تعبيره.

وأعيد أول أمس افتتاح مركز التسوية في الميادين وذلك استمراراً لعملية التسوية الشاملة التي بدأت في المحافظة منذ الرابع عشر من الشهر لإتاحة الفرصة لكل من لم تتلطخ يداه بالدماء للعودة إلى عمله وحياته الطبيعية في قريته ومع أهله وذويه.