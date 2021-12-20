تكريم عشرات من أسر شهداء الجيش في دير الزور

تقديراً لتضحيات الشهداء ووفاء لدمائهم الطاهرة تم اليوم تكريم العشرات من أسر شهداء الجيش العربي السوري في محافظة دير الزور.

وتضمن حفل التكريم تقديم أوسمة الإخلاص لذوي الشهداء وعرض فيلم وثائقي عن تضحيات وبطولات جيشنا الباسل وهزيمته للإرهاب في دير الزور وفقرات شعرية وكلمات عن عظمة الشهادة والشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون في سبيل الدفاع عن الوطن ودور ذويهم في تربية أبنائهم على القيم والمبادئ الوطنية.

وأشار محافظ دير الزور فاضل نجار في كلمة له إلى أن دماء الشهداء الزكية التي روت تراب الوطن رسمت ملامح النصر منوهاً ببطولات رجال الجيش العربي السوري الذي سطر الملاحم في مواجهة الإرهاب وداعميه.

ولفت مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين اللواء بسام بري إلى أن هذا التكريم يأتي تقديراً لبطولات أبطال جيشنا الباسل الذي تعجز الكلمات عن وصفهم ووصف ما قدموه.

وأوضح رئيس فرع شؤون الشهداء في المنطقة الشرقية العميد بسام الحميد إلى أن التكريم شمل 100 أسرة من ذوي الشهداء تقديراً لتضحياتهم وبطولات أبنائهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

بدورهم أعرب ذوو الشهداء والجرحى عن فخرهم واعتزازهم بأبنائهم الذين أناروا بدمائهم الطاهرة طريق النصر ودافعوا عن وطنهم بكل ما يملكون مؤكدين أن الشهادة ستبقى القيمة العليا المتجذرة في نفوس كل السوريين الشرفاء.

حضر التكريم نائب وزير الدفاع العماد محمود عبدالوهاب الشوا وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي رائد الغضبان ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المحافظة وعدد من ضباط الجيش العربي السوري.