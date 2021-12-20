حزمة قرارات خدمية لريف الحسكة الشرقي

الحسكة- إسماعيل مطر

تفقد أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة الحسكة قرى السيباط ومجيبرا وخويلد والأبواب بريف المحافظة الشرقي يرافقهم عدد من مديري الدوائر الرسمية.

وأكد محمد الكاين عضو المكتب التنفيذي رئيس اللجنة أن هناك حزمة من القرارات الخدمية لهذه القرى خلال الأسبوع القادم، منها توزيع السلل الغذائية بشكل شهري وفق جداول اسمية، إضافة إلى تأمين مادة المحروقات للفلاحين والمزارعين من أجل تشغيل محركاتهم التي تعمل على الديزل لإرواء حقولهم الزراعية.

من جهته أوضح المهندس محمود العكلة مدير مؤسسة المياه أنه سيتمّ حفر آبار وتأمين تيار كهربائي دائم عن طريق الطاقة الشمسية.

وقد تركزت مطالب أهالي هذه القرى على ضرورة الإسراع بتأمين المقنن العلفي لمربي الثروة الحيوانية، ولاسيما في ظل فترة الجفاف التي شهدتها منطقة الجزيرة السورية العام الماضي والحالي وارتفاع أسعار المادة العلفية في الأسواق المحلية والذي انعكس سلباً على مربي الثروة الحيوانية حيث انخفض سعر مبيع الأغنام قياساً للسنوات الماضية، فقد وصل سعر الخروف الصغير بوزن 12 كغ لأدنى الأسعار ولم يتجاوز سعره خلال هذه الأيام ٧٥ ألف ليرة.