55 فنّاناًً وفنّانة في المعرض السنوي لاحتفالية أيام الفن التشكيلي السوري

اللاذقية- مروان حويجة

تميّز المعرض السنوي لفناني اللاذقية التشكيليين الذي تحتضنه صالة الباسل للمعارض، وينظّمه فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في اللاذقية ضمن احتفالية أيام الفن التشكيلي السوري، بمشاركة واسعة من فناني المحافظة، حيث ضمّ المعرض ٦٠ لوحة فنيّة ومنحوتة قدّمها ٥٥ فنّاناً وفنانة بأساليب فنيّة تعبيرية متعدّدة شملت الأعمال الواقعية إلى جانب التعبيرية والتجريدية، وظهرت هذه الأساليب في أعمال التصوير والحفر والنحت، كما جاءت الأعمال متنوعة الموضوعات والأفكار والرؤى.

وقال الفنان التشكيلي فريد رسلان رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في اللاذقية أنّ المعرض تظاهرة فنيّة تشكيلية ثقافية يقيمها فرع الاتحاد بالتزامن مع احتفالية أيام الفن التشكيلي السوري، ويشارك فيها الفنانون بتقديم أعمال فنيّة متنوعة تعبّر عن البيئة المحلية وموضوعات اجتماعية وإنسانية متنوعة تمّ تقديمها بأساليب فنية وتقنيات مختلفة وتتميز بجودة مستواها الفني، وكذلك الحضور اللافت للفنانين الشباب الذين يعرضون أعمالهم لأول مرة.

وتميّزت أجواء افتتاح المعرض بحوارات غنيّة بين الفنانين المشاركين والحضور والزائرين حول الأعمال المشاركة والأساليب الفنية التي اشتغلوا عليها في أعمالهم ومشاركاتهم في المعرض الذي يضمّ مجموعة من الأعمال في مجالات التصوير والنحت بأساليب متنوعة من الواقعية والتعبيرية والتجريبية، وهذه الأساليب تنطبق على أعمال التصوير والنحت.

يستمر المعرض لغاية يوم الخميس.