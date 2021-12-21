إنهاء المرحلة الأولى من تأهيل الفج الشرقي بمعلولا

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش

أنهى مجلس مدينة معلولا المرحلة الأولى من مشروع تأهيل الفج الشرقي الأثري، وشملت الأعمال تأمين الممرات الآمنة وتسهيل حركة المرور، وتحسين الموقع أثرياً بالتعاون مع دائرة الآثار، وبلغت تكلفة المشروع 25 مليون ليرة، سيتمّ البدء بإنجاز المرحلة الثانية من مشروع الفج وستشمل رصف الأحجار والإنارة ووضع اللوحات الخاصة بالممرات.

وأشار رئيس المجلس إبراهيم الشاعر إلى أن مجلس المدينة باشر أعمال الصيانة الزفتية لكافة الشوارع، وهناك مشروع لتعبيد كافة الطرقات متوقف بانتظار تعديل الدليل السعري، نظراً لارتفاع أسعار المواد وعزوف المتعهدين عن استلام المشروع، كما تمّ تأهيل مدخل المدينة وبناء قوس نصر ووضع لوحة الجيش بتكلفة 17 مليون ليرة، وتمّ تركيب محولة في منطقة البيادر باستطاعة 200 ك. ف. أ، وتركيب بطاريات مساعدة أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وتأمين مادة المازوت والديزل لتشغيل المحركات لتأمين المياه، مبيناً أن هناك مشروعاً لتأهيل المركز الثقافي، وتنظيف الكهوف الأثرية بالتنسيق مع الآثار سيتمّ المباشرة به. وبيّن أنه في خطة العام القادم سيتمّ العمل على تزفيت كافة الطرقات المؤدية إلى المواقع الأثرية مع إنارتها كاملة وتجميل الممرات بزراعة الأشجار وتركيب لوحات دلالة للمواقع الأثرية والسياحية والدينية. وطالب رئيس مجلس المدينة بتخفيف التقنين الكهربائي نظراً لخصوصية معلولا سياحياً ودينياً وأثرياً، وزيادة كميات المازوت نظراً لبرودة الطقس فيها، وسياحتها لها طابع إقليمي وعالمي.