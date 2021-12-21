إيران تجدد مطالبتها بإرغام الكيان الإسرائيلي على إنهاء احتلاله الجولان

جددت سفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة زهراء ارشادي موقف بلادها الداعم لوحدة وسيادة سورية داعية مجلس الأمن الدولي لإرغام كيان الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء احتلاله الجولان السوري المحتل ووقف اعتداءاته على الأراضي السورية فوراً.

وقالت ارشادي في كلمة مساء أمس خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي “ندين بشدة كل الاعتداءات الإسرائيلية على سورية ونؤكد حق سورية الذاتي في الدفاع عن نفسها والرد في الزمان والمكان اللذين تختارهما.. وعلى مجلس الأمن إرغام الكيان الإسرائيلي على إنهاء احتلاله الجولان السوري والوقف الفوري لاعتداءاته على سورية”.

كما أكدت ارشادي وجوب إنهاء الاحتلال المستمر لأجزاء من الأراضي السورية من القوات الأجنبية والذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقالت “ينبغي على جميع القوات الأجنبية المحتلة والمتواجدة بصورة غير شرعية القيام بذلك، الخروج من سورية دون أي شروط مسبقة أو تأخير”.

وطالبت ممثلة إيران برفع الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على سورية مبينة أنها “أدت إلى إطالة معاناة شعبها وأثرت سلباً في أنشطة المنظمات الإنسانية الدولية والوطنية فيها “ومؤكدة وجوب ضمان وصول المساعدات الخارجية لسورية إلى المحتاجين الحقيقيين وعدم وقوعها في أيدي الجماعات الإرهابية.

وجددت ارشادي موقف بلادها الداعي لتسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين محذرة من بعض المحاولات الرامية لثنيهم عن العودة إلى ديارهم.