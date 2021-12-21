السفير الصربي من طرطوس يدعو للاستثمار في سورية

طرطوس – محمد محمود

كشف السفير الصربي رادوفان ستويانوفيتش رغبة رجال الأعمال الصربيين بزيارة سورية والاستثمار فيها، مشيراً ضمن لقاء جمعه ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وعدد من رجال الأعمال في مبنى المحافظة اليوم، إلى أهمية مدينة طرطوس بالنسبة للمنطقة والبحر المتوسط، وجمال إطلالتها البحرية، وطيبة شعبها، والمستوى التعليمي لأبنائها، ووعد ببذل كل الجهود لتجاوز العقبات والمصاعب لاستقدام الاستثمارات، من خلال نقل الصورة الحقيقية للأوضاع في سورية لكل رجال الأعمال ليتمكتوا من القدوم والعمل في سورية.

كما وعد السفير أن الزيارة القادمة ستكون بصحبة عدد من رجال الأعمال الذين سيعمل على دعوتهم لسورية، والمساعدة على انطلاقة للتبادل التجاري بين البلدين.

من جهته قدّم محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى عرضاً عن محافظة طرطوس التي تبلغ مساحتها 189 ألف هكتار وعدد سكانها مليون ومائة وسبعة آلاف نسمة، ويشتهر أبناؤها بالتحصيل العلمي حيث يوجد ثلاثة جامعات جامعة طرطوس وعدد طلابها 26000 طالب.

وأضاف المحافظ أنّ طرطوس محافظة زراعية خيّرة أيضاً فيها 11 مليون شجرة زيتون وهي من الأنواع الأصيلة التي حافظت عليها سورية منذ مئات السنين، و3.5 مليون شجرة حمضيات ومليون شجرة تفاح، وأكثر من 2000 مدجنة وتنتج التبغ بما يقارب بـ 5000 طن من أفخر أنواع التبوغ على مستوى العالم وتنتج حوالي 500 طن من العسل.

يمتد شاطئ طرطوس على مسافة 90 كم تقريباً ، ويوجد جزيرة مأهولة هي جزيرة أرواد، ويشتهر أبناؤها بالأعمال البحرية وصناعة السفن وصيد الأسماك، ويوجد في طرطوس مرفأ يعتبر بوابة هامة جداً على العالم وهناك معبر من جهة مدينة طرابلس في لبنان يتم من خلاله إدخال البضائع وتصديرها وسورية‏.