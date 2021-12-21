العاصفة تزيد منسوب السدود في اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

ساهمت الهطولات المطرية الغزيرة المترافقة مع العاصفة بزيادة ملحوظة في المناسيب التخزينية للسدود في محافظة اللاذقية، ولاسيما تحسّن منسوب سد ١٦ تشرين وامتلاء بحيرة سدي بحمرا وبيت القصير.

وأظهرت بيانات مديرية الموارد المائية زيادة الوارد المائي للسدود المستثمرة في المحافظة البالغة 14 سداً بنسب متفاوتة خلال المنخفض المطري الحالي، حيث بلغ الوارد المائي لسد 16 تشرين خلال اليومين الماضيين زيادة مقدارها 122ر12 مليون متر مكعب وسد الثورة 385ر4 ملايين متر مكعب والحفة 836 ألف متر مكعب وبلوران 118ر1 مليون متر مكعب وبيت القصير 245 ألف متر مكعب وخربة الجوزية 40 ألف متر مكعب والقنجرة 200 ألف متر مكعب وكرسانا 30 ألف متر مكعب والجوزية 30 ألف متر مكعب وصلاح الدين 800 ألف متر مكعب والحويز419 ألف متر مكعب وبيت ريحان 447 ألف متر مكعب وكفردبيل 25 ألف متر مكعب وبحمرا 225ر1 مليون متر مكعب، وارتفعت غزارة نبع السن جراء المنخفض المطري الحالي من 5 أمتار مكعبة إلى 11 متراً مكعباً.

وأكد مدير الموارد المائية المهندس فراس حيدر أن جميع ورشات المديرية وكوادرها الفنية وآلياتها الهندسية بحالة الجاهزية القصوى لتقوم بالتدخل الفوري والعاجل في كل الأماكن التي قد تحدث فيها اختناقات نتيجة الظروف الجوية والهطولات المطرية الغزيرة والتي ساهمت في جريان نهر الكبير الشمالي.

وفي سياق متصل قامت ورشات شركة الكهرباء بمعالجة الأعطال جراء العاصفة بعد أن تمّ تسجيل أكثر من 500 عطل بالشبكة بين خطوط توتر منخفض ومتوسط ومراكز تحويل وسقوط عدد من أبراج التوتر المنخفض والمتوسط دون أن تتسبّب بأية أضرار بشرية نتيجتها.

وبيّن المهندس جابر العاصي مدير شركة الكهرباء أن ورشات الشركة تقوم بالعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات الإصلاح، وأنه تمّ وضع آليات وروافع من عدة جهات عامة تحت تصرف الشركة لمؤازرتها في أعمال الصيانة في ظل الظروف الجوية السائدة، تنفيذاً لتعليمات محافظ اللاذقية. ولأجل الإسراع بإنجاز معالجة الأعطال فقد أوعز محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال إلى جميع المؤسسات والشركات الإنشائية في المحافظة بتقديم المؤازرة لشركة الكهرباء ووضع آلياتها تحت تصرفها للمساعدة في إنجاز الصيانات المطلوبة.