الوثبة يرتقي إلى صدارة الدوري الكروي الممتاز

افتتحت ظهر اليوم منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز بكرة القدم، بإقامة أربعة لقاءات كانت نتائجها مؤثرة في قمة وقاع الترتيب.

فعلى ملعب الجلاء في دمشق ارتقى الوثبة ليشارك تشرين صدارة الترتيب بفوزه على مضيفه الشرطة بهدفين دون رد سجلهما مؤنس أبو عمشة في الدقيقة 44 وصبحي شوفان في الدقيقة 84 ، ليرفع الوثبة رصيده إلى 20 نقطة فيما تجمد رصيد الشرطة عند ست نقاط في المركز الثاني عشر.

وحقق الاتحاد فوزه الثالث على التوالي بتغلبه على ضيفه حطين بهدف سجله ياسر شاهين في الدقيقة 35 في لقاء استضافه ملعب الحمدانية في حلب ليصبح رصيد الاتحاد 13 نقطة في المركز السادس بينما بقي رصيد حطين سبع نقاط في المركز الحادي عشر ، كما حقق حرجلة فوزا هاما على مضيفه النواعير بهدفين دون رد سجلهما سليمان رشو في الدقيقة 35 وأحمد حاتم في الدقيقة 45، لتتعقد أمور النواعير الذي استقر في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط فيما دخل حرجلة المنطقة الدافئة.

وفي حمص وعلى ملعب الباسل فشل الكرامة في استغلال عاملي الأرض والجمهور ليتعادل مع ضيفه الطليعة سلبا، ليرفع الكرامة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع مؤقتا والطليعة إلى 10 نقاط في المركز التاسع.

لقاءات الجولة من المقرر أن تختتم غدا بمباراتين الأولى ستقام على ملعب الجلاء في دمشق وتجمع قطبي العاصمة الوحدة وجاره الجيش، في ديربي منتظر كون الفريقين يبحثان عن النقاط الثلاث للاقتراب أكثر فأكثر من المنافسة على اللقب، أما في المباراة الثانية فيحل فيها عفرين صاحب المركز الأخير ضيفا على الفتوة في ملعب تشرين بدمشق حيث يبدو الفوز أقرب لأزرق الدير الساعي للاقتراب من مراكز الوسط، علما أن لقاء تشرين بجاره جبلة تأجل حتى إشعار آخر نتيجة سوء أرضية ملعب المدينة الرياضية في اللاذقية.

” البعث”