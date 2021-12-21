الوفدان الروسي والإيراني إلى اجتماع أستانا يبحثان تنسيق المواقف حول الوضع في سورية

التقى الوفد الروسي إلى الاجتماع الدوري السابع عشر للمحادثات في إطار صيغة أستانا حول سورية برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرينتييف اليوم في العاصمة الكازاخية نور سلطان مع الوفد الإيراني برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.

تناول اللقاء تنسيق مواقف الوفدين إزاء الوضع في سورية وبحث النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وانطلقت في العاصمة الكازاخية نورسلطان صباح اليوم أعمال الاجتماع الدوري السابع عشر للمحادثات في إطار صيغة أستانا حول سورية والذي يستمر يومين.