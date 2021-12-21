رياضة الجزيرة.. البدايات والتأسيس في محاضرة وتكريم

الحسكة- دحام السلطان

تناولت جمعية “صفصاف الخابور” الثقافية بالتعاون مع مشروع “سوا شباب” وجمعية المودة الخيرية في دورية نشاطها الاجتماعي والأدبي، رياضة نادي الجزيرة الرياضي بمدينة الحسكة منذ بدايات تأسيسه في مطلع أربعينيات القرن الماضي، من خلال المحاضرة التوثيقية التي تناولت تسليط الضوء على النادي وألعابه الرياضية، بدءاً من عصر الرواد الأوائل والأجيال التي لحقت بهم فيما بعد، ومن ثم تكريم عدد من قدامى النادي اعتباراً من عصر التأسيس ومروراً بالجيلين الثاني والثالث والأجيال اللاحقة التي تواترت على رياضة النادي.

واستعرضت المحاضرة التوثيقية التي انبرى لها لاعب نادي الجزيرة بكرتي القدم واليد في عقد الثمانينيات من القرن الماضي الكابتن مناضل خليل اليونس، وبشكل تفصيلي دقيق بدايات النادي، الذي تعود سنة وضع لبنة الأساس فيه إلى عام ١٩٤١ قبل حصوله على الترخيص الرسمي عام ١٩٤٧، مشيراً إلى أسماء الجيل المؤسّس للنادي والأجيال المتعاقبة التي لحقتهم.

وبيّن الباحث أحمد الحسين رئيس مجلس إدارة جمعية “صفصاف الخابور” في تصريح لـ”البعث” أن هذه المبادرة تعتبر رائدة لأنها تُسجّل لحظة تاريخية توثق محطة مهمة من محطات تاريخ محافظة الحسكة وبدايات الحركة الرياضية فيها، منذ بدايات تأسيسها الأولى والتعريف بتاريخ تلك الأجيال السابقة التي أعطت في هذا الجانب في يوم من الأيام، وكذلك هي رسالة للأجيال اللاحقة لتؤكد بأن المحافظة بكل أبنائها تُقدّر لهم ذلك العطاء اللامحدود فيما قدموه لتقدم لهم تحية حضارية جميلة، مشيراً إلى فائدة المحاضرة التي سلّطت الضوء على مراحل الرياضة في الجزيرة السورية مستعرضة أبرز اللاعبين واللاعبات الذين بصموا بإنجازاتهم خلال تلك الفترات التي رافقت الحركة الرياضية بالمحافظة.

ولفت الحسين إلى أنه تمّ تقسيم المحاضرة إلى قسمين، إضافة إلى المحاضرة التي قدّمها المحاضر اليونس، والتي تناول فيها البدايات والتأسيس، سيكون هناك قسم آخر لها، سيحدّد لاحقاً وسيتناول النضج والانطلاق بعد تأسيس منظمة الاتحاد الرياضي العام ومؤسّساتها الفرعية بالمحافظات لتبعث الأمل في النفوس وتحقق عملية التواصل بين الأجيال، للتعبير عن قيم الوفاء التي يحتاجها المجتمع خلال هذه الفترة، لتحقيق عملية الانطلاق إلى مرحلة جديدة في حياة هذا البلد الصامد بوحدة ترابه وثقافته الوطنية.

وأوضح أيهم الحمدوش مدير مشروع “سوا” أن المبادرة وعملية التكريم لعدد من رواد وقدامى الحركة الرياضية بالمحافظة، جاءت لتسليط الضوء على تاريخ تلك القامات الخالدة في محراب الرياضة، التي كان لها الدور الكبير وبالغ الأثر في تأسيس وصنع رياضة محافظة الحسكة.