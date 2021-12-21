مناورات “الرسول الأعظم”.. تدمير أهداف بحرية وبرية ثابتة ومتحركة

أعلن الحرس الثوري في إيران، اليوم الثلاثاء، تدمير أهداف بحرية وبرية ثابتة ومتحركة بواسطة طائرات مسيرة هجومية.

وذكرت وكالة “تسنيم” أن اليوم الثاني من مناورات “الرسول الأعظم” المشتركة الـ17، تتضمن عمليات للدفاع عن الشواطىء وعمليات دفاع ثابتة ومتحركة لمواجهة أي إنزال.

كذلك أطلقت الوحدات الصاروخية البحرية والزوارق السريعة من فئة “ذو الفقار” بنجاح 5 صواريخ كروز مضادة للسفن بالتزامن، ونجحت في تدمير أهداف افتراضية من خلال إصابة الصواريخ في وقت واحد.

وفي اليوم الثاني من مناورات الرسول الأعظم 17، قامت طائراتان مقاتلتان وقاذفتا قنابل من طراز “سوخوي 22″ تابعتان لـ”حرس الثورة” بقصف أهداف أرضية للعدو المفترض، وذلك بواسطة قنابل “ياسين” بالغة الدقة.

وكان مساعد قائد الحرس الثوري لشؤون العمليات، والمتحدث باسم مناورات “الرسول الأعظم 17″، العميد عباس نيلفروشان، أعلن يوم أمس الاثنين، بدء المناورات.

وقال نيلفروشان إن “هذه المناورات تنفذ من أجل رفع مستوى الجاهزية القتالية لحرس الثورة وتستند إلى محاكاة واحدة من أكثر الخطط الهجومية تقدماً في الحروب المركبة والمتشابكة بين الحروب التقليدية وشبه التقليدية والناعمة”.

وأضاف خلال هذه المناورات أن القوات البحرية والجو فضاء لحرس الثورة والوحدة السيبرانية الإلكترونية في المنطقة الساحلية لمحافظة هرمزكان وبوشهر وجزء من خوزستان، “ستنفذ عمليات هجومية ونفوذ على المستوى الاستراتيجي لتدمير قواعد انطلاق هجوم العدو المفترض”.

وتابع المتحدث باسم المناورات أن “منظمة التعبئة ستوفر أيضاً القوى البشرية للتعبئة البحرية والقتال البري”. وفي هذه المناورات أيضاً، سيتم “استخدام بعض الأنظمة والأسلحة التي تم تسليمها حديثاً إلى القوات، بما يتناسب مع تكتيكات المناورات”.

من جهته، قال قائد القوة البحرية، في الحرس الثوري، العميد علي رضا تنكسيري، اليوم الثلاثاء، إنّ الخليج “بيتنا وهو مكان للسلام والاستقرار ومن يعرض منطقتنا ومصالحنا للخطر سيتلقى رداً حاسماً”.

وعلى هامش مناورات “الرسول الأعظم 17″، أضاف تنكسيري “قمنا بـ16 عملية صباح اليوم بشكل ناجح”، موضحاً أنّ “كل المعدات والأسلحة المستخدمة في مناورات اليوم هي إيرانية صنعت في زمن العقوبات”.

وشرح أنّه “في هذه المرحلة من المناورات قمنا بتمارين مواجهة التهديدات المتزامنة والمتشابكة ونجحنا بصدّها”، مؤكداً أننا “لن نسمح للأعداء أبداً بالنظر حتى إلى شبر واحد من أرضنا ومياهنا”.

وبدأ الحرس الثوري، الإثنين، مناورات “الرسول الأعظم” بمشاركة القوات الجوفضاء والبرية والبحرية التابعة له في محافظات هرمزكان وبوشهر وخوزستان.