إقالة غريبة في كرة الكرامة.. والرفاعي يكشف التفاصيل!!

حمص – نزار جمول

تستمر القرارات الغريبة لإدارة نادي الكرامة بعد أن باتت كوادره، التي صنعت انتصاراته وألقابه، خارج النادي فنياً وإدارياً، فبعد تسع جولات من عمر الدوري الممتاز ما زال الفريق يحاول البقاء بين أندية المقدمة الخمسة على الرغم من تهرّب داعميه الثلاثة من الاستمرار بمهامهم الإدارية بحجة عدم تفرغهم!

أما آخر القرارات المثيرة للجدل فجاءت بعد أن تعادل الفريق يوم أمس الثلاثاء في الجولة التاسعة، إذ اتخذت الإدارة قراراً بإعفاء مدرّب الفريق الكابتن عبد القادر الرفاعي الذي أوضح لـ”البعث” ما خفي في كواليس النادي بوجود أشخاص يقرّرون من دون أن يكون لهم أية مهمة إدارية، مؤكداً أنه وضع كل إمكانياته خدمة للفريق، وعمل بجد كبير من خلال انتمائه لناديه لكن الظروف المحيطة لم تكن وفق ما تمّ الاتفاق معه عند تعاقده.

واعتبر الرفاعي أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت تدير عمل النادي، وبعض جماهير النادي عملوا بتوجيه من قبل بعض الأشخاص، مشيراً إلى أن ما يحصل غير مبشّر بالخير، لأن العمل يتمّ بردود الأفعال من أجل إرضاء أشخاص معينين لأهداف شخصية بحتة، وأسف الرفاعي لأن ما يحدث في هذا الكيان أكبر بكثير من إبعاده، لافتاً إلى ضرورة أن يسارع محبو الكرامة لرأب الصدع الإداري الذي وضع هذا النادي بغربة لن تنتهي ما لم تنتهِ فصولها!!.