افتتاح منصة تربوية وتدشين مدرستين بحماة

حماة – حسان المحمد

افتتح وزير التربية الدكتور دارم طباع المنصة التربوية في محافظة حماة، إضافة إلى تدشين مدرسة المتفوقين الثالثة في حي البرناوي والتي تضم ١٨ قاعة صفية، ومخبراً، وقاعتي حاسوب، وروبوتيك، ومكتبة وقاعة أنشطة مختلفة، و٧ غرف إدارية، بطاقة استيعابية ٥٤٠ طالباً وطالبة.كما دشن مدرسة الشهيد باسل الأسد للمتفوقين في الحي الجنوبي بمصياف.

وبين وزير التربية في تصريح خاص لـ”البعث” أن هذا التعليم هذا سيتميز بجودة أعلى من خلال هذه المنصة، وهناك محاولة للدخول إلى العالمية والتواصل مع الطلبة داخل سورية وخارجها، مؤكداً أن الوزارة جاهزة للتوسعة في مدارس المتفوقين ورعايتهم في أي مكان في حال تأمين مستلزمات ومتطلبات التفوق.

محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي أكد أهمية المنصة وافتتاح المدارس بهدف استيعاب المتفوقين وتهيئة الظروف المناسبة لهم بغية الاستمرار في حالة التفوق والتميز ورفع سوية العملية التعليمية.