22, ديسمبر, 2021 - 8:33 مساءً

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

القيادة المركزية للحزب تعيد تشكيل اتحاد شبيبة الثورة

أخبار صحيفة البعث   

دمشق- البعث:

أصدرت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي بجلستها رقم 225 تاريخ 22/ 12/ 2021، وبعد مناقشتها محضر اجتماع اللجنة القيادية المركزية المكلفة بدراسة الوضع التنظيمي لقيادة اتحاد شبيبة الثورة القرار رقم 281  القاضي بإعادة تشكيل اتحاد شبيبة الثورة وفق التالي:

سومر فيصل ظاهر رئيساً للاتحاد، وعضوية كل من سولينا محمود حمادة –  علي فيصل عباس – نبيل نور الدين يوسف – محمد عبد الكريم القاسم – رهف أحمد الجاسم –  طاهر محمد سويد – قاسم صفوان الشاغوري – محمود شبلي شلغين – مرح حبيب بارودي – كنان غسان كرنبة.

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