القيادة المركزية للحزب تعيد تشكيل اتحاد شبيبة الثورة
دمشق- البعث:
أصدرت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي بجلستها رقم 225 تاريخ 22/ 12/ 2021، وبعد مناقشتها محضر اجتماع اللجنة القيادية المركزية المكلفة بدراسة الوضع التنظيمي لقيادة اتحاد شبيبة الثورة القرار رقم 281 القاضي بإعادة تشكيل اتحاد شبيبة الثورة وفق التالي:
سومر فيصل ظاهر رئيساً للاتحاد، وعضوية كل من سولينا محمود حمادة – علي فيصل عباس – نبيل نور الدين يوسف – محمد عبد الكريم القاسم – رهف أحمد الجاسم – طاهر محمد سويد – قاسم صفوان الشاغوري – محمود شبلي شلغين – مرح حبيب بارودي – كنان غسان كرنبة.