سابلين من معلولا: سورية تتجه نحو التعافي والازدهار

زار الوفد البرلماني الروسي برئاسة ديمتري سابلين رئيس لجنة الصداقة الروسية السورية في مجلس الدوما الروسي اليوم مدينة معلولا بريف دمشق.

الزيارة التي بدأت بوضع اكاليل الورد على اللوحة التذكارية للشهداء بساحة المدينة تضمنت تقديم بعض المستلزمات التعليمية لمدرسة “غطاس شاهين” للتعليم الاساسي وتوزيع هدايا لطلابها وزيارة لمعالم مارتقلا ودير مارتقلا الاثريين.

وبين سابلين أن الهدف من الزيارة مشاركة أهالي وأطفال معلولا أفراح عيد الميلاد والاطلاع على الآثار التاريخية في المدينة بعد تحريرها من الإرهاب مشيراً إلى أنه بعد الانتصارات التي حققتها سورية على الإرهاب تتجه نحو الازدهار والتطور وسيتم التغلب على الصعوبات بالتعاون بين سورية وروسيا الاتحادية.

بدوره أشار عضو مجلس الدوما الروسي نيكولاي فالويف إلى التعاون الوثيق والمثمر بين الجانبين السوري والروسي في مكافحة الإرهاب الذي يشكل خطراً على العالم بأسره مؤكداً دور الشباب في إعادة الإعمار.

من جانبه اعتبر رئيس دير مارتقلا الأرشمندريت متى رزق أن زيارة الوفد الروسي لمدينة معلولا دليل تعافي سورية التي تعيش الآن أفراح عيدي الميلاد ورأس السنة ومن الجميل مشاركة الأصدقاء الروس بها ولا سيما أنه تربطنا بهم علاقات قوية وامتزج الدم الروسي والسوري في محاربة الإرهاب.

ورأى رئيس مجلس مدينة معلولا ابراهيم الشاعر أن زيارة الوفد الروسي أدخلت الفرح والبهجة إلى نفوس الطلاب مؤكداً مواصلة ترميم الأماكن الدينية والبنى التحتية بالمدينة التي تضررت بسبب الإرهاب ليعود لها الألق السياحي.