المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب طالب برفع الحصار عن سورية

دمشق – بسام عمار

أكد نقيب المحامين الفراس فارس أن المشاركة السورية في اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب التي عقدت بمدينة الناضور المغربية كانت مهمة جدا والبيان الختامي للمكتب بالشأن السوري عبر عن الموقف القومي للاتحاد تجاه الحرب الإرهابية على سورية مشيرا إلى أن المكتب وجه التحية لسورية التي انتصرت على قوى العدوان وحافظت على وحدة التراب السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد، وأكد الدعم الكامل للقيادة السورية وجيشها العظيم الذي يناضل دفاعا عن الأرض والعرض والذي يحقق النصر تلو الآخر دحرا للإرهاب ونصرا على أعداء الأمة العربية.

وأضاف: أيد المكتب حق الجيش العربي السوري في استكمال نضاله المشروع وبكافة السبل والوسائل للقضاء على الإرهاب والإرهابيين على كامل التراب السوري وأكد على تمسكه بوحدة سورية أرضا وشعبا في مواجهة العدوان والحصار الجائر مدينا كل الدول الاستعمارية التي تستهدف أي جزء من الأراضي السورية و الدول الداعمة للعصابات الإرهابية المسلحة مطالبا برفع الحصار الجائر المفروض عليها ويطالب الجامعة العربية بعودة سورية لمقعدها لتمارس دورها الطليعي دفاعا عن قضايا الأمة العربية ويتوجه إلى الأمين العام للجامعة بطلب كتابي بضرورة عودة سورية لمقعدها في أول اجتماع للجامعة.

وذكر فارس أن المكتب أكد على جميع قراراته السابقة بشأن الجولان العربي السوري المحتل مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إلزام الكيان الصهيوني بالانسحاب الكامل من الجولان والأراضي العربية المحتلة مدينا المخططات الصهيونية في الجولان التي تستهدف استنزاف موارده الطبيعية والمائية وبناء المستوطنات داعيا المنظمات القانونية والأمم المتحدة إلى الضغط على هذا الكيان من أجل وقف الاستيطان وحماية الموارد الطبيعية تأكيدا على حق الشعب العربي السوري الثابت في السيادة الكاملة على أرضه ومواردها الطبيعية كما يدين الممارسات الصهيونية بحق أهله لمخالفته لاتفاقيات جنيف والقوانين الدولية مطالبا الأمم المتحدة العمل من أجل احترام وحماية حقوق سكانه الأصليين مقدما التحية لسكانه ويعتز بمقاومتهم للمخططات الاستعمارية والتهويدية ويدعو المنظمات الحقوقية الدولية للتعبير عن تضامنها مع نضال الشعب العربي في الأراضي المحتلة وخاصة في الجولان.