لافروف: على واشنطن سحب قواتها من سورية لأنها تهدد استقرارها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي وعلى واشنطن سحب قواتها التي تهدد استقرار سورية وتنهب ثروات شعبها.

وقال لافروف في مقابلة مع شبكة قنوات RT الروسية اليوم: أن الأهداف الحقيقية لوجود القوات الأمريكية في سورية واضحة ولا يخفيها الأمريكيون أنفسهم وهي السيطرة على منابع النفط في شمال شرق سورية ودعم الانفصاليين هناك مشيراً إلى أن الأمريكيين سيخرجون من سورية في نهاية المطاف وعلى ميليشيا (قسد) أن تعي ذلك.