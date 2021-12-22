وقفة احتجاجية ضد العدوان التركي في كفر ناصح بريف حلب الشمالي

حلب – معن الغادري

تستمر في ريف حلب الشمالي وقفات أهالي المناطق والبلدات والقرى الاحتجاجية الرافضة للاحتلال التركي والمنددة بإعتداءاته الوحشية والإجرامية على المناطق السكنية الآمنة .

واليوم احتشد الآلاف من أهالي قرية كفرناصح في وقف احتجاجية أكدوا تمسكهم وتجذرهم بأرضهم وبالهوية السورية وبذل الغالي والنفيس دفاعاً عنها ضد العدوان التركي وأعوانه والطاغية المجرم أردوغان .

وبين الأهالي الذين حملوا الأعلام الوطنية وصور السيد الرئيس بشار الأسد أن سورية ستبقى عصية على أعدائها وأن النصر سيتحقق على كامل تراب الوطن بفضل صمود الشعب بكل أطيافه وتضحيات أبطال الجيش العربي السوري وحكمة وشجاعة القائد بشار الأسد .

وتحدث خلال الوقفة الاحتجاجية ممثلي أهالي المنطقة ، مؤكدين أن سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ستبقى عصية على أعدائها وستحطم كل المؤمرات التي تهدف إلى النيل من صمودها ، وأن الشعب السوري لن تفرط بذرة تراب واحدة وهو يقف من خلف أبطال الجيش العربي السوري لمتابعة معركة الشرف والكرامة حتى تطهير كامل تراب الوطن من الإرهاب والغزاة والطامعين .

وأشار المتحدثون إلى أن النظام التركي وجيشه المجرم ما زالا يمعنان في ممارساتهما الإجرامية ويدعمان الإرهاب في كل مكان من العالم ، نا يتوحب على العالم بأجمعه أن يردع هذا النظام ويوقف جرائمه المتنقلة في مل مكان من المنطقة .

وحيا المحتجون بطولات وتضحيات بواسل الجيش العربي السوري معربين عن ثقتهم الأكيدة بالنصر بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد .

تصوير – عماد مصطفى