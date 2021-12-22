٢٢ مشروعاً في معرض الابتكار بحلب

حلب – معن الغادري

أقام مركز الابتكار ونقل التكنولوجيا في جامعة حلب معرض الابتكار والاختراع الثالث، وذلك في المكتبة المركزية، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وبيّن الدكتور ماهر كرمان رئيس جامعة حلب أن المعرض فرصة مهمّة للطلاب لإبراز إبداعاتهم، كما يهدف إلى ربط الجامعة بالمجتمع ودخول سوق العمل والإنتاج، ويشكّل فرصة سانحة للصناعيين والتجاريين للتعرف على إبداعات الطلبة في مختلف المجالات وعلى مشاريعهم وإمكانية تبنيها وإدخالها سوق الإنتاج والعمل.

من جانبه أوضح الدكتور محمد سلطان مدير المركز أن هدف المعرض توثيق إبداعات الطلاب والأساتذة وربطها مع الوسط المهني، وتوليد المعرفة العلمية السورية، ولدينا اليوم 22 مشروعاً مع 45 مشاركاً من الكليات التطبيقية (تقنية، كهربائية، ميكانيكية) والمعاهد “الحاسوبية”، من خلال المعرض يتمّ عرض إبداعاتهم كخطة أولية، ثم المشاركة بمعرض الباسل للإبداع وأخيراً تسجيل براءة اختراع للمشاريع الفائزة.

يُذكر أن المعرض يضمّ العديد من المشاريع المهمّة والتي تسهم في تطوير آليات الإنتاج وبكلف أقل، وهو ما أكده عدد من الطلاب المشاركين في المعرض.