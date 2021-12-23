إطلاق الملتقى الأدبي الجماهيري بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في حماة

حماة – حسان المحمد

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية نظّمت وزارة التربية بالتعاون مع محافظة حماة الملتقى الأدبي الجماهيري بعنوان “اللغة العربية تواصل وإبداع”، وذلك في مقهى الغزالة في المدينة.

تضمن الملتقى مناظرات شعرية ونثرية باللغة العربية الفصحى، وقدّم عدد من الموجهين والمدرّسين والطلاب شعراً وخواطر ونثراً أظهروا فيه جمال اللغة العربية وبلاغتها والتي تعدّ ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية والتواصل الحضاري، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان العالم.

وأكد وزير التربية د. دارم الطباع أهمية الحفاظ على اللغة العربية والارتقاء بها كونها الحاضن للثقافة والحضارة وهي جزء أساسي من هويتنا العربية، مبيناً أن الهدف من اختيار المقهى لإقامة هذا الملتقى إعادة الألق للمكان الذي كان ملتقى للأدباء والشعراء والمثقفين، مؤكداً على وجوب تعزيز اللغة العربية بين طلاب المدارس، وتشجيع الحديث باللغة العربية الفصحى في مختلف مفاصل العملية التربوية، والتشجيع على تنمية المواهب الأدبية والثقافية، والقراءة الحرة لأهميتها في بناء الفكر السليم والمنظم، وأطلق مسابقة لأفضل قصيدة تتحدث عن جمالية محافظة حماة، بالإضافة إلى مسابقة أخرى عن أفضل بيت شعري يصف السيد الرئيس بشار الأسد، وتسابق المشاركون في إظهار إبداعاتهم الثقافية، وخلق جو من المتعة والمنافسة القوية.

وأشار محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي إلى أن اللغة العربية التي تعكس ثقافتنا وهويتنا وتراثنا، مؤكداً استعداد المحافظة للتعاون والمساهمة في أي مشروع لدعم اللغة العربية وتمكينها بين الأجيال الجديدة.

وبيّن أحمد صطوف المحمد موجّه اللغة العربية في مديرية تربية حماة أهمية هذا اليوم من خلال إقامة الملتقى الذي عرض فيه فعاليات لطلاب المدارس وأنشطة تخصّ اللغة العربية وإلقاء كلمات وقصائد العديد من الشعراء ومسرحيات ومواقف تخدم اللغة العربية تعيد الألق والافتخار والاعتزاز بها في مدارسنا وحياتنا الثقافية والتربوية.