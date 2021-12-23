“الإتجار بالأشخاص”.. عمليات تتم تحت مظلة العمل والتبرع.. وغياب تام للمحاكم المختصة؟!

دمشق- لينا عدرة

في الأمس القريب، وحسب ما أفادت وسائل إعلام لبنانية، أقدم القضاء اللبناني على إصدار حكم بحق مقيمَين سوريين بتهمة الإتجار بالبشر، ليتم سجنهما وتغريمهما بمبالغ مالية بسبب إقدامهما على “شراء أطفال من سورية ليبيعوا الورد في لبنان”، وكما هو معلوم لدى الجميع، يعتبر موضوع الإتجار بالأشخاص من أبرز مشاكل العنف الناجم عن الحروب والنزاعات التي تؤدي لانتشار الجرائم، خاصة غير الاعتيادية منها كالإتجار بالأشخاص، أو حتى الجرائم ذات الصلة الوثيقة بالإتجار، لتُشكّل الأزمة التي مرت بها البلاد مصدراً أساسياً لتأمين وقود لهذا النوع من الجرائم، خاصة أن خطورتها تكمن في أنها جريمة غير صريحة تتمثّل بصور كثيرة أغلبها ينضوي تحت مفاهيم اجتماعية، لا بل وتُعامل على أنها مشاكل اجتماعية “كالتسول أو الزواج بالإكراه”، إضافة إلى أمر آخر يتمثّل بصعوبة الوصول إلى إحصائيات دقيقة حول الأشخاص المُتَاجَر بهم، أو تقدير حجم مأساتهم، مع عدم علم معظمهم بأنهم ضحية إتجار، ما يجعل التغلب على هذا النوع من الجرائم أمراً في غاية الصعوبة إلا في حال تمكنا من تحديد من هم ضحاياه بدقة؟!.

وفي حديثه لـ “البعث” بيّن العميد كفاح النداف رئيس فرع التحقيق في إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص عمل الإدارة “المحدثة بموجب المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010” المتمثّل بجمع معلومات عن شبكات الإتجار بالبشر، سواء “داخل القطر أو على المستويين الإقليمي والدولي”، إضافة لدورها في تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بهذا النوع من الجرائم والتحقيق بها، ومعالجة وضع المُلقى القبض عليهم، وتقديمهم للقضاء المختص، وبناء قاعدة بيانات ومعلومات حول موضوع الإتجار كظاهرة: “موطنها والتشكيلات الإجرامية للأشخاص، وضحايا هذا الجرم”، إضافة لتشديد الرقابة على المحلات العامة والفنادق، ومكاتب “الخدم والمكاتب العقارية” لمتابعة نشاط هذه الأماكن التي من الممكن أن تكون مكاناً لمثل هذا النوع من الجرم، والتنسيق مع إدارة الهجرة والجوازات لمراقبة المنافذ الحدودية من جهة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإيواء الضحايا من جهة أخرى لتقديم المساعدة لهم، وبالأخص “النساء والأطفال الذين يشكّلون النسبة الأكبر من الضحايا”، والاستمرار في مراقبة التقنيات الحديثة، لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي لاستخراج أية إشارة أو معلومة يمكن أن تشير إلى نشاط ما “للإتجار بالأشخاص” كمتابعة الإعلانات الموجودة في الطرقات المتعلقة على سبيل المثال “بالتبرع بالكلى!” عن طريق مكتب يتابع الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي، ليباشر بعدها التحقيق والمتابعة لإلقاء القبض على الوسطاء الذين يستغلون حاجة الطرفين، سواء “من يريد البيع أو الشراء”، مع الإشارة، والكلام مازال للنداف، إلى جواز التبرع أو نقل الأعضاء لأسباب إنسانية، حسب ما نص عليه القانون رقم 30 لعام 2003 المتضمن “إمكانية غرس أو نقل عضو من شخص لآخر، ضمن شروط أهمها ألا تكون مقابل بدل مادي”، الأمر الذي شجعت عليه اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، لينضم بذلك إلى قائمة مقترحاتها التي تشجع فيها على ثقافة التبرع بالأعضاء أولاً، وثانياً إيجاد بنك للأعضاء، خاصة أن المادة 3 من القانون نفسه نظمت “جواز نقل الأعضاء من شخص ميت وحفظها، أو غرسها لمريض بحاجة إليها في حالتين عبر وصية خطية للمتوفى، وموافقة خطية لأحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى أو الثانية”، مؤكداً على عمل اللجنة الوطنية، وإشراك كل الوزارات المعنية من: “داخلية، وعدل، وخارجية ومغتربين، إلى التعليم العالي، والصحة، والأوقاف، والشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة للإعلام والتربية”، لافتاً إلى متابعة اللجنة لدراسة ظاهرة الإتجار بالبشر، وتقديم مقترحات وحلول لكبح هذه الظاهرة بهدف الوصول لمجتمع خال من الجرائم.

وأشار في الوقت نفسه لازدياد جرائم الإتجار بالأشخاص خلال فترة الأزمة التي أكد أنها ازدادت ولم تتضاعف، خاصة في المناطق الحدودية في”الشمالي الشرقي” التي كانت خارج سيطرة الدولة، لتنخفض بعد بسط الدولة سيطرتها عليها، ولتبقى حسب التصنيفات القانونية ضمن النسب المنخفضة.

ويشير النداف للمادة 4 من المرسوم رقم 3 لعام 2010 التي حددت ستة أفعال تعتبر إتجاراً بالأشخاص، متضمنة “استدراج الأشخاص أو استقبالهم أو اختطافهم أو إيواءهم ونقلهم أو ترحيلهم لاستخدامهم في أعمال أو غايات غير مشروعة لقاء المنفعة المادية”، لتتعدد صور الإتجار بالبشر بين دعارة الغير، والأشكال الأخرى للاستغلال الجنسي، والعمل أو الخدمات الجبرية، والرق والممارسات الشبيهة به، بما فيها استغلال العمالة المنزلية بما يخالف التشريعات الناظمة لاستقدام العاملات في المنازل، والإتجار بالأعضاء البشرية، وبالأطفال لغرض استغلالهم في الأنشطة الإجرامية التي تتنوع بين: “الدعارة والسخرة، والمواد الإباحية والتهجير غير المشروع، وصولاً لاستغلال حاجة الأشخاص لتأمين مغادرتهم إلى بلاد أخرى بطرق غير شرعية”، لتُشكّل مخيمات اللجوء الموجودة في الدول المحيطة مكاناً خصباً لهذا النوع من الجرم من خلال استغلال السوريين المتواجدين هناك، وإغرائهم بمغريات مادية، أو إجبارهم عبر “حجز وثائق وأوراق رسمية تعود لهم.

أما فيما يخص معاودة التعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الأنتربول الدولي” بعد انقطاعه خلال فترة الأزمة، فأوضح النداف عودته منذ شهرين، حيث حضرت سورية مؤخراً مؤتمراً دولياً للأنتربول تم عقده في استنبول مؤخراً، ليقتصر التعاون الإقليمي خلال فترة الأزمة مع لبنان فقط دون غيره من الدول المحيطة بنا، مؤكداً في ختام حديثه على ضرورة إحداث قضاء مختص بجرائم الإتجار “إحداث نيابة عامة متخصصة بالإتجار بالأشخاص” أسوة ببعض أنواع الجرائم المستحدثة كالمالية والمعلوماتية.

من جهته أكد الرئيس الفخري للطب الشرعي الدكتور حسين نوفل أن سورية قبل الأزمة كانت بلد مرور فيما يخص الإتجار بالأشخاص، لتتحول اليوم وبسبب الحرب وما خلّفته من فقر واستغلال للناس لمصدر من مصادره، مضيفاً: بإمكاننا اعتبار التسول أبرز أشكاله لما ينضوي تحته من “تجنيد للأطفال” يأخذ لاحقاً بُعداً أوسع كتدريبهم على السرقات، أو حتى استغلالهم جنسياً، أو بيعهم وإرسالهم لدولة أخرى.

وبيّن د. نوفل الفرق بين الدعارة وإجبار الفتيات على ممارسة الجنس كشكل من أشكال الإتجار بالبشر، مؤكداً أن القانون ينظر للدعارة على أنها جماع مقابل المال، لذا علينا التفريق بين من تمارس الدعارة على الرغم من أن وضعها المادي جيد، لتقوم بفعلتها برغبة شخصية منها، الأمر الذي تتم معالجته لاحقاً من قبل” الآداب”، وبين من يستَغِل فتيات ويجبرهن على ممارسة الجنس مع الغير، الأمر الذي لا يمكن اعتباره دعارة وإنما يعد إتجاراً، مشيراً إلى ما يحدث غالباً عند وصول هذا النوع من القضايا إلى القضاء، حتى مع قيام إدارة مكافحة الإتجار بالبشر بإلقاء القبض على هذه الشبكات، وتقديم شهداء من عناصر الإدارة نفسها، وتجاوز الصعوبات التي يتخللها إلقاء القبض عليها، والتي لا تعتبر أمراً سهلاً، لما تحتاجه من موافقات كثيرة، خاصة أنها شبكات متداخلة ولها علاقات، وما يحدث غالباً، أن القضاء يراها دعارة، وبالتالي تتحول الضحية إلى مجرمة، ولا يُحاكم أحد من الُمشغلين، وبناء عليه يرى د. نوفل أن المشكلة تكمن عند القضاء، خاصة مع عدم تسجيل حتى هذه اللحظة أية حالة إتجار بالأشخاص في سورية، على حد قول د. نوفل الذي أكد أنها حال وصولها للقضاء يراها بأشكال أخرى، ولا يعتبرها إتجاراً، والسبب أن المجرم يدفع لتغيير التوصيف الجرمي، على الرغم من وضوح الأمر بشكل جلي، أيضاً هناك شكل آخر من أشكال الإتجار أشار إليه د. نوفل يتعلق بإعلانات “التبرع بالكلى” الموجودة في الشوارع التي تعتبر إتجاراً بالبشر، مشيراً إلى آلية التبرع والطرق القانونية المنظّمة التي يعمل بها بنك الدم عند حاجته لمتبرعين على سبيل المثال، مؤكداً أنه نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها الحرب، ازداد عدد الأشخاص المستعدين لبيع أعضائهم، وبسعر منخفض أصلاً، لنصل في كثير من الأحيان لتهريب هذه الأعضاء خارج القطر، والأمر حاصل أيضاً في المخيمات، وتتحمّل مسؤوليته الأمم المتحدة والدول المعنية، خاصة مع استغلال واضح بمختلف الأنواع لمن هم هناك، وعدم قدرتهم حتى على تقديم الشكوى، وهو استغلال جلي حتى من قبل بعض العاملين في المنظمات الدولية!!.

وانطلاقاً من الموضوع نفسه يُعرّج د. نوفل على قرار وزارة المالية المتعلق “بتحويل مكاتب المحامين وعيادات الأطباء لتجارية”، مبيّناً أن التاجر فقط هو من يقوم بالبيع والشراء، وبمثل هكذا قرار نعتبر الطبيب تاجراً، والمريض سلعة، وهذا تفكير يشبه “الإتجار بالأشخاص”، مؤكداً أن هؤلاء، من “أطباء وصيادلة ومحامين”، يقدمون خدمات فكرية وإنسانية، ومهنة كمهنة الطب ليست بالتجارية، الأمر الذي ينسحب على مهن كالمحاماة والهندسة والصيدلة.