البطريرك يوحنا العاشر يدعو الجمعية البرلمانية الدولية الأرثوذكسية لعقد اجتماعها المقبل بدمشق

أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر عمق علاقات الصداقة بين الكنيستين الأرثوذوكسيتين في سورية وروسيا.

ونوه خلال لقائه اليوم الوفد البرلماني والديني الروسي برئاسة ديمتري سابلين رئيس لجنة الصداقة الروسية السورية نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي في البطريركية المريمية بدمشق بالدعم الروسي لسورية في حربها ضد الإرهاب.

ولفت البطريرك يوحنا العاشر إلى أهمية تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين داعياً الجمعية البرلمانية الدولية الأرثوذكسية لعقد اجتماعها المقبل بدمشق مثمناً ما قدمته الجمعية والأصدقاء الروس من دعم لأبناء الشعب السوري.

من جانبه رئيس وأعضاء الوفد الضيف أكدوا أهمية توطيد العلاقات بين الكنيستين والشعبين والمؤسسات البرلمانية في البلدين.

وأعربوا عن أملهم في عودة السياحة الدينية إلى سورية لسابق عهدها مع عودة الأمن والأمان إلى أراضيها.