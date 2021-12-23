التحالف السعودي يستهدف شل صنعاء وعشرات الغارات على المشافي والمساجد

شنّت طائرات تحالف العدوان السعودي 4 غارات جوية استهدفت فيها منطقة السبعين المكتظة بالسكان جنوب العاصمة صنعاء، وأسفرت الغارات عن أضرار في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة ومسجد الشعب، فيما أدت غارة جوية للتحالف السعودي إلى إخراج طريق ميدان السبعين الحيوي باتجاه ميدان التحرير وشارع الستين جسر ونفق المصباحي بأمانة العاصمة صنعاء عن الخدمة وتوقف الحركة المرورية فيهما.

إلى ذلك، عاودت مقاتلات تحالف العدوان السعودي استهداف منطقة وجبل البَلَق الشرقي في مديرية وادي عَبيدة جنوب شرق مدينة مأرب بـ27 غارة في ظل احتدام المعارك الدامية بين قوات حكومة صنعاء من جهة، وقوات الرئيس هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي من جهة أخرى عند الأطراف الممتدة بين منطقة كَرَى وجبل البَلَق الشرقي، كما تتواصل المعارك بين الجانبين في محيط جبل البَلَق الأوسط الذي يطل على نقطة الفَلَج عند المدخل الجنوبي لمدينة مأرب، في حين شنّت مقاتلات التحالف السعودي 6 غارات على مديريتي الجوبة وصِرواح جنوب وغرب مدينة مأرب شمالي شرق اليمن.

وقصفت مقاتلات تحالف العدوان بنحو 20 غارة جوية المحيطين الجنوبي والشرقي لمنطقة اليَتَمَة المركز الإداري لمديرية خَبْ والشَّعْف الحدودية مع نجران السعودية في محافظة الجوف المجاورة لمحافظة مأرب، ويأتي هذا بعد أيام قليلة من سيطرة الجيش واللجان على مواقع ومناطق واسعة في غربي مديرية خَبْ والشَّعْف وتمكّنها من الوصول إلى أطراف منطقة اليتمة التي تضم مقر قيادة حرس الحدود المدعوم سعودياً.

كما طاولت الغارات الجوية للتحالف السعودي مديرية مَقْبَنَة في الريف الغربي لمحافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

وخلال الأيام الثلاث الماضية، شنّت طائرات التحالف السعودي نحو 110 غارات على جبل البَلَق الشرقي جنوب شرق مدينة مأرب ووادي ذَنَة المتاخم لمدينة مأرب من الجهة الغربية تزامنا مع استمرار المعارك الدامية بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي وحزب الإصلاح، في ظل محاولات متكررة من التحالف السعودي لإسناد قوات الرئيس هادي وحزب الإصلاح لمنع وإبطاء تقدم الجيش اليمني واللجان في التقدم صوب مدينة مأرب آخر وأهم معاقل حكومة الرئيس هادي والتحالف السعودي شمال اليمن.