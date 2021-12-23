رئيس مجلس النواب الأردني: سورية خاصرة الأمة وحاملة لواء إرثها

وصف رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي اليوم سورية بأنها “خاصرة الأمة وحاملة لواء إرثها”، مشيرا إلى أنه “آن الأوان لعودتها إلى حاضنتها العربية، ولا بد يوماً أن يشرق فجر الأمة”.

وقال الدغمي في مؤتمر صحافي على هامش إنعقاد جلسة للبرلمان العربي في عمان: “نحن كبرلمان عربي (علينا) أن نضغط على حكوماتنا وأن نطلب من قادتنا إن شاء الله في مؤتمر القمة القادم في الجزائر عودة سورية إلى حاضنتها العربية لتعود أيضا ويشارك وفدها في البرلمان العربي كما كان سابقا”.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية المقبلة في آذار المقبل في الجزائر.

وأضاف “علينا اليوم البناء على ما حققه الأشقاء في سورية والعراق من انتصارات على عصابات الظلام، وأن نشد الخطى داعمين لوحدة شعبهم وسلامة أراضيهم وأمنهم واستقرارهم، رافضين كل أشكال التدخل في شؤونهم، حتى تنعم الأجيال بالأمن وتشرع النوافذ أمام مستقبل واعد يستحقه الشعبان العظيمان”.