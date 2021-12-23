صباغ خلال لقائه نصر: ضرورة رفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال لقائه اليوم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية الدكتور إياد نصر ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية مبيناً التداعيات والآثار السلبية لهذه الإجراءات على حياة المواطنين السوريين.

وأشار صباغ خلال اللقاء إلى الدور الذي يقوم به الصندوق في سورية وأهمية تعزيز التعاون في جميع المجالات ولا سيما الانسانية والتعليمية وحقوق الطفل ودعم وتمكين المرأة مبيناً أن المجلس أقر العديد من التشريعات والقوانين الداعمة لحقوق المرأة ودورها بالمشاركة في بناء المجتمع.

من جانبه بين نصر أن التعاون مع الجانب السوري أسهم في توطيد عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية ضمن المساعي والجهود المبذولة لتقديم المساعدات للسوريين وتخفيف معاناتهم وخاصة النساء والأطفال مثمناً دور مجلس الشعب من خلال التشريعات في تعزيز مكانة المرأة ودعمها وتطوير القدرات الموجودة لديها.

حضر اللقاء نائب رئيس المجلس وعدد من أعضاء مكتب المجلس وعدد آخر من أعضاء مكاتب لجان (الشؤون الاجتماعية والعمل) و(الإدارة المحلية والتنمية العمرانية) و(التربية والتعليم العالي والبحث العلمي).