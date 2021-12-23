عام حافل بالنشاطات للتايكوندو والختام بتجارب انتقاء

ينهي اتحاد التايكوندو عامه بنشاط استعدادي لاستحقاقات العام القادم، حيث يقيم تجارب انتقاء لمنتخباتنا في كافة الفئات، وذلك نهاية الشهر الحالي في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، إذ يتنافس اللاعبون في فئتي الأشبال والشبلات بتسعة أوزان، وعشرة في فئتي الناشئين والناشئات، وفي فئتي الشباب والشابات بخمسة أوزان، وفي فئتي الرجال والسيدات بأربعة أوزان، وطبعاً التجارب ستقام كما جرت العادة على نظام التحكيم الالكتروني (KPNP).

رئيس اتحاد اللعبة شريف ديركي أكد لـ “البعث” التطور الكبير الذي وصل له لاعبو التايكوندو في جميع الفئات، والدليل على ذلك الإنجازات التي حققتها منتخباتنا في مشاركاتها، وآخرها بطولة آسيا في الكيوروغي (القتال الحر) التي أقيمت في لبنان بمشاركة 23 دولة، واستحقينا التتويج الآسيوي فيها بعد غياب 17 عاماً، وبطولة بيروت الدولية التي حصدنا فيها العديد من الميداليات الملونة.

وأضاف ديركي: البطولات المحلية كانت لها حصة كبيرة، فللمرة الأولى في تاريخ التايكوندو السورية تقام بطولة الجمهورية للأحزمة الملونة على ٤ حلبات، وبحشد جماهيري كبير، وكانت هذه البطولة اختباراً حقيقياً لنا لاستضافة بطولة دولية قريباً.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن أميز المحطات لبعدها الوطني والمعنوي والرياضي كانت بطولة الجمهورية الأخيرة في الأحزمة الملونة لفئتي الشباب والشابات التي استضافتها حلب الشهباء لأول مرة منذ تحريرها بصالة البطولات في ملعب الحمدانية الأسبوع الماضي، والتي شهدت مشاركة 20 نادياً من مختلف المحافظات، وتميزاً لنادي دمر.

وفي نهاية حديثه شدد ديركي على عزيمة الاتحاد مواصلة عمله في تطوير اللعبة، والعناية بالمواهب الواعدة لضمان استمرار وجود أبطال قادرين على تحقيق الإنجازات.

سامر الخيّر