قمة في دوري سلة الرجال والمستوى دون الطموح

يواصل قطار ذهاب دوري سلة الرجال مسيره بخطا ثابتة نحو محطته الأخيرة، حيث تنطلق اليوم مباريات الجولة الخامسة بأربعة لقاءات، وتختتم المرحلة غداً، فيقام لقاءان.

دوري هذا العام – مع انتصاف مرحلة الذهاب – لم يشذ عن المواسم السابقة، فالمستوى الفني غير ملب للطموح، والدليل الفوارق الرقمية الكبيرة للكثير من المباريات، وبعضها جاء مملاً رتيباً افتقد لنكهة التنافس، وحسمت نتيجته منذ ربعه الأول.

التنافس بدا واضحاً أنه بين فرق: الجيش والوحدة والكرامة والاتحاد والجلاء، فهي الأقرب لدخول دور الأربعة، مع محاولات حثيثة من النواعير والوثبة لدخول المنافسة، في حين وضح أن فرق: الحرية والطليعة والثورة والفيحاء وحطين ستتنافس على الهروب من شبح الهبوط.

الأمر الآخر يتمثّل بالمباريات نفسها التي تقام، فمن غير المنطقي أن تلعب الفرق بالأسبوع الواحد مباراتين أو ثلاثاً، وهذا يشكّل عبئاً مالياً على الأندية التي تضطر للسفر من محافظة لأخرى، ودفع تعويضات الحكام، وما زاد الطين بلة قيام اتحاد السلة بأخذ مبالغ كبيرة من الأندية كتعويض عن عقود اللاعبين التي وصلت لـ 50% من قيمتها، إضافة لتعويض بدل عن إصدار هويات للاعبين والمدربين والإداريين.

أما المسألة التي أثرت على هبوط المستوى الفني لبعض المباريات فتمثّلت بلاعبي الأندية الفقيرة التي لم تستطع التعاقد مع نجوم الصف الأول بسبب ضعف الموارد المالية، فعمدت إلى زج عدد من لاعبيها من فئتي تحت 23 و19 سنة مع فريق الرجال، وهم بالوقت نفسه يشاركون في هاتين الفئتين فيلعبون أكثر من أربع مباريات بالأسبوع، وهذا أيضاً شكّل إرهاقاً بدنياً لهم، ومنهم من تعرّض للإصابة ولم يسعفه الوقت ليتعافى.

لقاءات اليوم ستساهم نتائجها في تغيير المواقع على لائحة الترتيب، خاصة للفرق المتنافسة على الصدارة، وأولها تقام في حماة وتجمع النواعير مع حطين، وفي صالة الأسد في حلب يحل الفيحاء ضيفاً على مستضيفه الحرية (الساعة الخامسة مساء)، أما قمة مباريات الجولة فستقام الساعة الرابعة مساء في صالة الفيحاء وتجمع الجيش مع ضيفه الجلاء، الفريقان يعتمدان الهجوم السريع، وهو ما يميز المباراة.

الصالة نفسها ستشهد لقاء الثورة مع الكرامة (حامل اللقب) الساعة السادسة مساء، ويوم غد الجمعة تستكمل المباريات، ففي حلب يستضيف الاتحاد فريق الوثبة في مباراة مثيرة.

وفي صالة الفيحاء بدمشق يلعب الوحدة المتصدر (الساعة السادسة مساء) مع الطليعة في لقاء يأمل فيه الوحدة مواصلة عروضه الجيدة، وتحقيق فوز يحافظ من خلاله على صدارة الترتيب، الطليعة الذي يلعب بتشكيلة جلّها من الشباب سيحاول تقديم مستوى جيد، والخروج بأقل الخسائر.

عماد درويش