مئات المستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في يطا وترقوميا بالخليل

جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد من جهة باب المغاربة ونفذت جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.

في سياق متصل، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على أراضي الفلسطينيين في بلدتي يطا وترقوميا بمدينة الخليل بالضفة الغربية واقتلعوا مئات أشجار الزيتون.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مستوطنين اقتحموا أراضي يطا واقتلعوا أكثر من 60 شجرة زيتون، كما اقتحموا منطقة الطيبة في ترقوميا واقتلعوا 300 شجرة زيتون من أراضيها.

في غضون ذلك، أصيب فلسطيني بجروح واعتقل اثنان آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص تجاه الفلسطينيين ما أدّى إلى إصابة أحدهم واعتقال اثنين آخرين بعد مداهمة منزليهما.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 9 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكر مصدر إعلامي أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة وبلدة عصيرة الشمالية في نابلس وبلدتي السيلة الحارثية في جنين وطمون في طوباس، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 8 منهم، كما اعتقلت شاباً من مخيم طولكرم أثناء مروره على حاجز عناب شرق طولكرم.

واستشهد فلسطيني أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة التي اعتقلت أيضاً 18 آخرين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

لإلى ذلك، يواصل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش إضرابه عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى وسط مخاطر تهدد حياته.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم إن الأسير أبو هواش 40 عاماً المحتجز في معتقل الرملة يواصل إضرابه لليوم الـ 129 على التوالي وسط ظروف صحية خطيرة تتفاقم يوماً بعد يوم.

وأوضح النادي أن سلطات الاحتلال تواصل تعنتها وترفض الإفراج عن الأسير هواش بهدف إيصاله لمرحلة صحية خطيرة يصعب علاجها لاحقاً مجدداً مطالبته اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عنه.