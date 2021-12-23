مشروع المشهد الأول يختتم موسمه الثاني

كرَّم فريق سند التنموي مؤخراً مشروع المشهد الأول في ختام الموسم الثاني له، وبعد النجاح الذي حقّقه في ورشات الأفلام الوثائقية، ومبادئ التمثيل، والسيناريو، والحوار. و

مشروع المشهد الأول هو مشروع فني ثقافي انطلق بداية العام ٢٠٢٠ من قبل رائدة الأعمال سي مار علي، وتقوم فكرته على تدريب الأفراد في مجالات واختصاصات فنية كالسيناريو والحوار والإخراج والتمثيل والمونتاج والتصوير، وغيرها، بشكل مجاني، بهدف تطوير مهارات وقدرات الأفراد وتحقيق تنمية مستدامة في الفن، وقد قدّم المشروع خلال عامين متتاليين موسمين بالتعاون مع جمعيات ومنظمات محلية وجهات خاصة كانت داعمة وراعية لهذا المشروع الذي افتتح موسمه الثاني بورشة عمل حول صناعة الأفلام الوثائقية.

وأكد المدرّب فراس جرار في تصريح لـ “البعث”، أن التجربة كانت جيدة بالنسبة له، حيث كان التدريب قائماً على مشاركة المعلومات والمعارف وتصحيح الكثير من المفاهيم لدى المتدربين حول كيفية التعامل مع المادة الوثائقية، مشيراً إلى أن الورشة تناولت أيضاً بشكل سريع مبادئ أساسية في التصوير والمونتاج والسيناريو والديكوباج ومفهوم الصورة والوثيقة وكيفية التعامل مع اللقاءات والحوارات وتوظيفها في الفيلم الوثائقي، وكان هناك أيضاً مشاهَدات لعدد من الأفلام الوثائقية التي تمّت مناقشتها وتحليلها بشكل علمي وممنهج، وكُلّلت الورشة بتصوير فيلم وثائقي عن حالات أطفال مشردين وفاقدين للرعاية، وعن آلية عمل الجمعيات التي تُعنى بالأطفال المشردين ضمن قالب درامي مستوحى من مجموعة قصص لأطفال حقيقيين.

أمينة عباس