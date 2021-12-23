معرض للخط العربي في الحسكة

الحسكة – إسماعيل مطر

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية أقيم في صالة المركز الثقافي العربي في الحسكة معرض لفنون الخط العربي، بمشاركة عدد من الفنانين والخطاطين في المحافظة، وذلك بالتعاون مع لجنة تمكين اللغة العربية الفرعية.

وبيّن عبد الرحمن السيد مدير الثقافة أن هذه الفعالية تأتي في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، فكانت هناك مشاركة لعدد من الفنانين التشكيليين والخطاطين الذين قدموا لوحات فنية تضمّنت مختلف أنواع الخطوط العربية مثل الديواني والكوفي والنسخ.

وإضافة إلى اللوحات في المعرض تمّ إلقاء محاضرة تحدثت عن تاريخ خطوط اللغة العربية وأهميتها للفنان أحمد الحمور، وأشار الفنان إبراهيم عزي إلى أنه شارك بعدة لوحات فنية تناول فيها مراحل تطور الخطوط العربية وأهمية الالتزام بقواعده وأنواعه والتي تبرز جمالية هذه اللغة.