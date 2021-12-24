استشهاد يمني وإصابة 11 آخرين بنيران النظام السعودي في صعدة

استشهد يمني وأصيب 11 آخرون اليوم بنيران قوات النظام السعودي في محافظة صعدة شمال البلاد.

وأفادت قناة المسيرة اليمنية بوصول شهيد و11 جريحاً إلى مستشفيات مدينة صعدة أصيبوا بقصف لقوات النظام السعودي ومرتزقتها على منطقة الرقو بمديرية منبة الحدودية.

واستشهد مواطن يمني أمس وأصيب آخر بغارة لطيران النظام السعودي على محافظة الحديدة غرب اليمن.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار من عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.