تدفع 662 دولاراً غرامة لابنتها بعد ضربها

أمرت محكمة بريطانية أماً بريطانية بدفع 662 دولاراً تعويضاً لابنتها المراهقة بعد أن ضربتها وكسرت أنفها إثر اعتراض الابنة على دعوة الأم لصديقاتها لمشاهدة مباراة في الملاكمة!

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” أن تيريزا كارول (39 عاماً) أمسكت بذراع ابنتها الطالبة الجامعية شانتيل (19 عاماً)، وشدتها من شعرها ثم لكمتها في وجهها، بعد أن اعترضت ابنتها على دعوة صديقاتها لمشاهدة مباراة في الملاكمة في العام الماضي.

وقع الحادث في 12 كانون الأول من العام الماضي بعد أن دعت كارول صديقاتها لمشاهدة فوز بطل الوزن الثقيل جوشوا على البلغاري كوبرات بوليف بالضربة القاضية.

واحتدم الخلاف بين الاثنتين بسبب الخوف من انتشار وباء كوفيد- 19، وبعد ملاسنة كلامية، ضربت كارول ابنتها وسحبتها على الأرض، والغريب أن الابنة رغم إصاباتها انهمكت في تصوير أمها بالموبايل وهي تعتدي عليها وتصرخ في وجهها “اخرجي من منزلي”.

والأغرب أن الأم هي التي اتصلت بالشرطة في بلدة شيشاير لكي تزعم أن ابنتها عدوانية وتريد الاستيلاء على هاتفها، وبعد استدعاء الشرطة، تم علاج الفتاة المراهقة التي تدرس الرياضيات في الجامعة، من كسر في أنفها، ومن بعدها انقطعت صلتها مع أمها.

من جانبها، اعترفت كارول، وهي أم لثلاثة أطفال، بالاعتداء على الابنة، وحاولت التصالح معها، وقالت إنها ندمت على فعلتها، وما زالت تحتفظ بهدايا عيد الميلاد التي اشترتها لها في العام الماضي. لكن المحكمة أمرتها بعدم التواصل مع الضحية لمدة عام مع تغريمها 662 دولاراً.