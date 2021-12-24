ضابط أوكراني سابق يكشف عن إمكانية قيام القوات الأوكرانية باستفزاز

كشف المقدم السابق في جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي بروزوروف عن إمكانية قيام القوات الأوكرانية بشن هجوم كيميائي استفزازي في منطقة دونباس.

وقال بروزوروف لوكالة نوفوستي الروسية: “يجري الإعداد لمثل هذه الأعمال التخريبية لخلق حجة لاتهام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وبالتالي روسيا ولا سيما أن المدنيين المقيمين في الجزء الأوكراني من دونباس هم الذين يجب أن يصبحوا ضحايا لهذه الأعمال”.

وأوضح أن مثل هذا الهجوم من الممكن أن يقع في مدرسة أو مستشفى أو مؤسسة ثقافية أو مكان آخر للتجمع الجماهيري معرباً عن اعتقاده بأن وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية ستنشر بسرعة تقارير تتهم فيها روسيا والجمهوريتين في دونباس بتنظيم هذه الأعمال التخريبية.

من جهته أفاد المتحدث باسم الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية إيدوارد باسورين بأن الولايات المتحدة قامت مؤخراً بتوريد حاويات بأسلحة كيميائية إلى أوكرانيا تم نقلها فيما بعد إلى مناطق قريبة من خط التماس في دونباس.

بدوره أعلن رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أن هذه الأسلحة معبأة بطريقة يمكن أن تسقط من الطائرات دون طيار.