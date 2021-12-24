لقاء مانشستر سيتي وليستر سيتي يتصدر مواجهات “البوكسينغ داي”

تفتتح بعد غد الأحد أولى جولات ما يعرف بالـ”البوكسينغ داي” أي يوم الصناديق، وذلك ضمن عرف امتدّ لسنوات في الأسبوع الأخير من كل عام في الدوري الإنكليزي الممتاز، والبوكسينغ داي مصطلح خاص بالكرة الإنكليزية، وهي كلمة مقتبسة من المصطلح الشهير لليوم الذي يلي عيد الميلاد، وتحديداً يوم 26 كانون الأول، والذي يقوم فيه الأطفال والكبار بفتح صناديق الهدايا التي يحصلون عليها، بجانب الصناديق التي تتبرع بها العائلات الغنية لصالح العائلات والأطفال الفقراء داخل كل مدينة.

وتعتبر هذه الفترة كأحد أكثر الأيام متابعة داخل وخارج إنكلترا فيما يتعلق بالبث التلفزيوني، حيث تستفيد رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة من عدم إقامة مباريات أخرى في أوروبا، من أجل الحصول على أكبر عائد من الاهتمام الجماهيري، وفي الأعوام الأولى من إقامة مسابقة الدوري بمسمّاها الجديد، كان الاتحاد المحلي يعتمد في قرعة الموسم، وضع الديربيات ولقاءات القمة في هذا اليوم من أجل تشجيع الجماهير على حضور المباريات، وتحميس المشاهدين لفتح الشاشات ورؤية أنديتهم المفضلة تخوض أهم لقاءات الموسم على الإطلاق.

وبعد التأكيد على استمرار إقامة المباريات بعد تفاقم عدد الإصابات بين اللاعبين وكوادر الأندية الإنكليزية وتأجيل عدد من المباريات، تنفست جماهير كرة القدم الصعداء حيث ستجرى المباريات بحضور جماهيري كامل في إنكلترا، عكس اسكتلندا التي تمّ فيها تحديد عدد الحضور الجماهيري بـ 500 شخص فقط.

بالعودة إلى منافسات الدوري، تبرز في مباريات الجولة التاسعة عشرة من البريميير ليغ لقاء المتصدّر مانشستر سيتي برصيد 44 نقطة جمعها من 18 مباراة، حيث فاز في 14 منها وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وبين ليستر سيتي صاحب المركز التاسع برصيد 22 نقطة حصدها من 16 مباراة (له مباراتان مؤجلتان) فاز في 6 منها وتعادل في 4 وخسر 6 أخرى، وتدخل كتيبة المدرب غوارديولا المباراة وعينها على نقاطها مستغلةّ عاملي الأرض والجمهور لضمان الحفاظ على الصدارة والخروج من فترة المباريات الضاغطة بأفضل نتيجة، وعلى المقلب الآخر يسعى الضيوف لعرقلة مخططات السيتي والتقدم على سلم الترتيب.

الجدول الكامل

الدوري الإنكليزي الجولة (19)

مباريات الأحد: ليفربول- ليدز يونايتد، ولفرهامبتون– واتفورد 2.30 عصراً، بيرنلي– إيفرتون، مانشستر سيتي- ليستر سيتي، نوريتش سيتي– أرسنال، توتنهام- كريستال بالاس، وست هام– ساوثامبتون، 5 مساءً، أستون فيلا– تشيلسي 7.30 مساءً، برايتو– برينتفورد 10 مساءً.

مباريات الاثنين: نيوكاسل- مانشستر يونايتد 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– يعتبر مانشستر يونايتد أفضل فريق يؤدي مباريات في فترة البوكسينغ داي، حيث خاص الفريق 26 مباراة في البوكسينغ داي منذ بداية الحقبة الجديدة للدوري وحقق الفريق 21 انتصاراً من أصل 26 مباراة وتعادل ثلاث مرات بينما تلقي الهزيمة مرتين فقط.

– يُعدّ فرانك لامبارد لاعب تشيلسي ومانشستر سيتي السابق من أكثر اللاعبين خوضاً لمباريات في فترة البوكسينغ داي برصيد 16 مباراة.

– شهد عام 1963 أكبر عدد من الأهداف في جولة واحدة من البوكسينغ داي حيث سجل 66 هدفاً، وشهدت هذه الجولة نتائج كبيرة وتاريخية، أبرزها فوز بيرنلي على مانشستر يونايتد بنتيجة 6-1 وفوز فولهام على إيبسويتش تاون بنتيجة 10-1 وفوز بلاكبيرن على ويست هام بنتيجة 8-2.

– تواجه مانشستر سيتي ونظيره ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي في 19 مباراة، فاز فيها مان سيتي في 10 مباريات، بينما حسم الفوز لصالح ليستر في 7 مباريات، وخيّم بينهم التعادل في مباراتين، وسجل السيتي 27 هدفاً في شباك الثعالب، وتلقت شباكه 24 هدفاً.

– تعادل تشيلسي في ثلاث مباريات من آخر خمس لعبها وخسر واحدة وفاز في مثلها، فيما فاز منافسه أستون فيلا في ثلاث مباريات وخسر الاثنتين المتبقيتين.