مناورات النبي الأعظم.. الجيش الإيراني يطلق 16 صاروخاً باليستياً

أطلق الحرس الثوري الإيراني في المرحلة الأخيرة من مناورات “النبي الأعظم” السابعة عشرة 16 صاروخاً باليستياً من مختلف الفئات في وقت واحد ودمرت أهدافاً محددة مسبقاً.

وأطلقت القوة الجوفضائية للحرس الثوري الصواريخ الستة عشر من مختلف الفئات البعيدة والمتوسطة وقصيرة المدى وهي من طرازات “عماد” و”قدر” و”سجيل” و” دزفول” و” ذوالفقار” وتمت إصابة المواقع حساسة المحاكاة للعدو وتدميرها بدقة تامة.

وتزامنا مع اطلاق الصواريخ قامت 10 مسيرات هجومية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري في وقت واحد بتدمير أهداف محددة لها سلفاً.

في سياق متصل أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري ان هذه المناورات أجريت بنجاح وتمثل نموذجاً صغيراً من قدرات إيران الصاروخية.

وقال اللواء باقري: “هذه المناورات من أكثر المناورات نجاحاً بين المناورات الصاروخية للقوات المسلحة الإيرانية وتعد رداً على تهديدات مسؤولي الكيان الصهيوني”.

بدوره قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن هذه المناورات رد جاد وحقيقي وميداني على تهديدات الكيان الصهيوني وتحذيره من ارتكاب أي حماقة.

ولفت اللواء سلامي إلى أن ما يميز بين العمليات العسكرية الحقيقية والتدريبية هو تغيير زوايا إطلاق الصواريخ فقط.